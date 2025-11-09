विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने अंतिम संस्कार रोका, हत्या की आशंका जताई

बर्डोद. कस्बे में रविवार सुबह प्रजापत समाज के मोक्ष धाम पर मुनेश देवी (35) के अंतिम संस्कार के दौरान हडक़ंप मच गया। मृतक महिला के परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया और हत्या की आशंका जताई। मुनेश के भाई मुरारी लाल प्रजापत ने सदर थाना पुलिस को सूचित किया कि मृतका के गले पर चोट के निशान देख कर उन्हें हत्या की आशंका है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी सुबेङ्क्षसह मौके पर पहुंचे। मृतक महिला के भाई मुरारी लाल, पिता सुरेंद्र कुमार और चाचा रामनिवास ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं, मृतका के पति जगराम प्रजापत उर्फ कालीया ने बताया कि वह कोटपूतली गया हुआ था और बच्चों के जाने के दौरान घर पर नहीं थे। शाम करीब साढ़े चार बजे बच्चों ने उन्हें फोन कर बताया कि मां बोल नहीं रही हैं। इसके बाद वह पड़ोस के लोगों की मदद से मुनेश को बर्डोद चिकित्सालय ले गए। चिकित्सकों ने उन्हें बहरोड़ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान दोनों पक्षों के बीच वाद-विवाद को भांपते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बहरोड़ भेजा। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शाम को अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मृतक महिला के दो पुत्र पीयूष (14) और इशू (12) हैं। इधर, खबर लिखे जाने तक थाने में इस मामले में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।