23 से 26 नवंबर तक अलवर में सराबोर रहेगा मत्स्य उत्सव, सांस्कृतिक रंगों की होगी जगमगाहट

दूसरे दिन 24 नवंबर को महाराष्ट्र का लावनी नृत्य, गुजरात की परंपरागत लोक प्रस्तुतियां तथा मणिपुर का ढोल चोलम नृत्य दर्शकों को सांस्कृतिक अनुभूति प्रदान करेंगे। इसके साथ ही बीकानेर के प्रसिद्ध चरी नृत्य की प्रस्तुति भी उत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेगी। उत्सव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को एडीएम सिटी बीना महावर की अध्यक्षता में कलक्टेट सभागार में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मत्स्य उत्सव के प्रत्येक ईवेंट को भव्यता के साथ आयोजित करें तथा इनमें आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।