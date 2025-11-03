वेंटीलेटर पर चिकित्सा व्यवस्था, जिम्मेदार नहीं सुन रहे मरीजों की व्यथा

खेरली. उप जिला अस्पताल का दर्जा मिला, सुविधाएं नहीं बढ़ीखेरली. उप जिला अस्पताल खेरली को दर्जा मिले दो वर्ष से हो गए, लेकिन सुविधाओं के अभाव है। अस्पताल भवन जर्जर हो रहा है। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है और छत की पट्टियां क्षतिग्रस्त हैं। तत्कालीन राज्य सरकार ने बजट घोषणा में खेरली सीएचसी को उप जिला अस्पताल घोषित किया था। बाद में करोड़ों की राशि स्वीकृत होने के बावजूद कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर दो दशकों से बंद है। स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन के पद 15 वर्षों से रिक्त हैं। ब्लड बैंक नहीं है, केवल ब्लड स्टोरेज यूनिट है। आवश्यकता पड़ने पर बाहर से ब्लड मंगवाया जाता है। कमरों की कमी के कारण दो-दो चिकित्सक एक ही कक्ष में मरीज देखते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ एक कमरे में बैठते हैं, जबकि दंत चिकित्सक बारी-बारी से अन्य कक्षों में बैठते हैं। लैब में सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन से सीमित जांचें ही संभव हैं। अस्पताल प्रशासन ने फुली ऑटो एनालाइजर मशीन की मांग की है, लेकिन पूरी नहीं हो रही। अस्पताल में 50 बेड की स्वीकृति है, पर जगह के अभाव में केवल 30 बेड ही लगाए गए हैं। 20 बेड के लिए जगह नहीं है। एमआरआई, सीटी स्कैन और प्लास्टर कक्ष जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। ऑक्सीजन प्लांट बंद है। हालांकि प्रति दिवस 250 से अधिक मरीज जांच कराते हैं। जिनकी 450 के लगभग जांच की जाती है। लैब में सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन में सेंपल एक एक कर लगाए जाते हैं। जिसमें समय अधिक लगता है। अस्पताल के मुर्दाघर में डी फि्रज नहीं है। दीवारों को त्रिपाल आदि से ढका हुआ है। सफाई के अभाव में दुर्गंध बनी रहती है। डॉ. अंकित जेटली, चिकित्सा प्रभारी, उप जिला अस्पताल खेरली का कहना है कि सुधार नए भवन मिलने पर संभवभवन क्षतिग्रस्त है। आरएमआरसी से बजट स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव भेजा है। मौसमी बीमारियों से ओपीडी का दबाव बढ़ा है। नर्सिंग स्टाफ पूरा है, पर चिकित्सकों की कमी है। अन्य व्यवस्थाओं में सुधार नए भवन मिलने पर संभव होगा।