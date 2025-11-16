Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार पर मंत्री किरोड़ी लाल मीना का बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एक सीट का हारना जनमत का हिस्सा है और अंता उपचुनाव में कहीं न कहीं कमियां रही होगी, जिसके कारण पार्टी को हार मिली है। पार्टी इस हार का विश्लेषण करेगी और भविष्य की रणनीति को और मजबूत बनाने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। संगठन और विचारधारा की मजबूती के कारण ही हमने बिहार में प्रचंड बहुमत पाया।