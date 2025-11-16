Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार पर मंत्री किरोड़ी लाल मीना का बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा

Anta by-election: राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार पर पहली बार बड़ा बयान दिया।

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 16, 2025

Kirodi-Lal-Meena-1

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार पर पहली बार बड़ा बयान दिया। अलवर दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार पर कहा कि चुनाव में कोई आगे बढ़ता है, तो कोई पीछे रहता है। जो हार गए, वे हार गए।

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एक सीट का हारना जनमत का हिस्सा है और अंता उपचुनाव में कहीं न कहीं कमियां रही होगी, जिसके कारण पार्टी को हार मिली है। पार्टी इस हार का विश्लेषण करेगी और भविष्य की रणनीति को और मजबूत बनाने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। संगठन और विचारधारा की मजबूती के कारण ही हमने बिहार में प्रचंड बहुमत पाया।

प्याज की कीमत और नकली खाद पर भी बोले

प्याज की दरों के सवाल पर किरोड़ी ने कहा कि राजफेड व मेफेड के साथ बैठक कर रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है, ताकि सरकारी स्तर पर खरीद हो सके। किरोड़ी ने बताया कि रासायनिक खाद के कारखानों पर छापेमारी के दौरान नकली खाद प्रकरण में कार्रवाई की है।

