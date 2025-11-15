Anta By Election 2025: जानें अंता उपचुनाव का बहिष्कार करने वाले सांकली गांव में बीजेपी-कांग्रेस में से किसको मिला था 1 वोट?

फोटो: पत्रिका
Sankhali Village Boycotted Anta By-Election: 11 नवंबर को मतदान दिवस के दौरान अंता उपचुनाव के सांखली गांव के ग्रामीणो ने श्मशान स्थल तक रोड बनाने तथा अन्य समस्याओ को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। जिसके चलते गांव में किसी भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। दोपहर बाद करीब 4 बजे एक मतदाता ने मतदान किया। जो कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को मिला।
अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को जीत हासिल हुई। भाजपा के मोरपाल और नरेश मीणा को लगभग बराबर ही मत मिले। पीजी कॉलेज में बनाए गए मतगणना केन्द्र में 14 टेबलों पर 20 राउंड में मतगणना की गई। इसमें लगभग सभी राउंड में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ही आगे रहे। सिर्फ चौथे राउंड में 152 वोटों के साथ नरेश मीणा आगे थे।
पहला राउंड
* प्रमोद भाया 3407
* मोरपाल सुमन 3135
* नरेश मीणा 3161
दूसरा राउंड
* प्रमोद भाया 7567
* मोरपाल सुमन 5266
* नरेश मीणा 6953
तीसरा राउंड
* प्रमोद भाया 11203
* मोरपाल सुमन 7705
* नरेश मीणा 10131
चौथा राउंड
* प्रमोद भाया 13860
* मोरपाल सुमन 9605
* नरेश मीणा 14012
पांचवां राउंड
* प्रमोद भाया 18613
* मोरपाल सुमन 12286
* नरेश मीणा 16684
छठा राउंड
* प्रमोद भाया 23693
* मोरपाल सुमन 15988
* नरेश मीणा 18644
सातवां राउंड
* प्रमोद भाया 26575
* मोरपाल सुमन 18408
* नरेश मीणा 21586
आठवां राउंड
* प्रमोद भाया 29730
* मोरपाल सुमन 20716
* नरेश 2 4075
नवां राउंड
* प्रमोद भाया 33472
* मोरपाल सुमन 23924
* नरेश मीणा 26633
दसवां राउंड
* प्रमोद भाया 37158
* मोरपाल सुमन 26932
* नरेश मीणा 29964
ग्यारहवां राउंड
* प्रमोद भाया- 40047
* मोरपाल सुमन- 29707
* नरेश मीणा- 32876
बारहवां राउंड
* प्रमोद भाया 44074
* मोरपाल सुमन 32951
* नरेश मीणा 34868
तेरहवां राउंड
* प्रमोद भाया 47577
* मोरपाल सुमन 35503
* नरेश मीणा 37304
चौदहवां राउंड
* प्रमोद भाया 51012
* मोरपाल सुमन- 38634
* नरेश मीणा- 39692
पन्द्रहवां राउंड
* प्रमोद भाया 55689
* मोरपाल सुमन 42255
* नरेश मीणा 41396
सोलहवां राउंड
* प्रमोद भाया- 59850
* मोरपाल सुमन- 45939
* नरेश मीणा- 43516
सत्रहवां राउंड
* प्रमोद भाया- 63381
* मोरपाल सुमन- 49324
* नरेश मीणा- 45138
18वां राउंड
* प्रमोद भाया 65909
* मोरपाल सुमन 50836
* नरेश मीणा 49566
19वां राऊंड
* प्रमोद भाया 69213
* मोरपाल सुमन 53259
* नरेश मीणा 53423
20वां राऊंड
* प्रमोद भाया 69462
* मोरपाल सुमन 53868
* नरेश मीणा 53740
