Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Anta By Election 2025: जानें अंता उपचुनाव का बहिष्कार करने वाले सांकली गांव में बीजेपी-कांग्रेस में से किसको मिला था 1 वोट?

Baran News: अंता उपचुनाव के दौरान सांकली गांव के ग्रामीणों ने श्मशान स्थल और अन्य समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार किया लेकिन दोपहर में एक मतदाता ने मतदान किया जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को मिला।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Nov 15, 2025

फोटो: पत्रिका

Sankhali Village Boycotted Anta By-Election: 11 नवंबर को मतदान दिवस के दौरान अंता उपचुनाव के सांखली गांव के ग्रामीणो ने श्मशान स्थल तक रोड बनाने तथा अन्य समस्याओ को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। जिसके चलते गांव में किसी भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। दोपहर बाद करीब 4 बजे एक मतदाता ने मतदान किया। जो कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को मिला।

1 राउंड में पिछड़े, 11 में रहे आगे

अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को जीत हासिल हुई। भाजपा के मोरपाल और नरेश मीणा को लगभग बराबर ही मत मिले। पीजी कॉलेज में बनाए गए मतगणना केन्द्र में 14 टेबलों पर 20 राउंड में मतगणना की गई। इसमें लगभग सभी राउंड में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ही आगे रहे। सिर्फ चौथे राउंड में 152 वोटों के साथ नरेश मीणा आगे थे।

यहां देखें 20 राउंड के उम्मीदवारों के वोट

पहला राउंड
* प्रमोद भाया 3407
* मोरपाल सुमन 3135
* नरेश मीणा 3161

दूसरा राउंड
* प्रमोद भाया 7567
* मोरपाल सुमन 5266
* नरेश मीणा 6953

तीसरा राउंड
* प्रमोद भाया 11203
* मोरपाल सुमन 7705
* नरेश मीणा 10131

चौथा राउंड
* प्रमोद भाया 13860
* मोरपाल सुमन 9605
* नरेश मीणा 14012

पांचवां राउंड
* प्रमोद भाया 18613
* मोरपाल सुमन 12286
* नरेश मीणा 16684

छठा राउंड
* प्रमोद भाया 23693
* मोरपाल सुमन 15988
* नरेश मीणा 18644

सातवां राउंड
* प्रमोद भाया 26575
* मोरपाल सुमन 18408
* नरेश मीणा 21586

आठवां राउंड
* प्रमोद भाया 29730
* मोरपाल सुमन 20716
* नरेश 2 4075

नवां राउंड
* प्रमोद भाया 33472
* मोरपाल सुमन 23924
* नरेश मीणा 26633

दसवां राउंड
* प्रमोद भाया 37158
* मोरपाल सुमन 26932
* नरेश मीणा 29964

ग्यारहवां राउंड
* प्रमोद भाया- 40047
* मोरपाल सुमन- 29707
* नरेश मीणा- 32876

बारहवां राउंड
* प्रमोद भाया 44074
* मोरपाल सुमन 32951
* नरेश मीणा 34868

तेरहवां राउंड
* प्रमोद भाया 47577
* मोरपाल सुमन 35503
* नरेश मीणा 37304

चौदहवां राउंड
* प्रमोद भाया 51012
* मोरपाल सुमन- 38634
* नरेश मीणा- 39692

पन्द्रहवां राउंड
* प्रमोद भाया 55689
* मोरपाल सुमन 42255
* नरेश मीणा 41396

सोलहवां राउंड
* प्रमोद भाया- 59850
* मोरपाल सुमन- 45939
* नरेश मीणा- 43516

सत्रहवां राउंड
* प्रमोद भाया- 63381
* मोरपाल सुमन- 49324
* नरेश मीणा- 45138

18वां राउंड
* प्रमोद भाया 65909
* मोरपाल सुमन 50836
* नरेश मीणा 49566

19वां राऊंड
* प्रमोद भाया 69213
* मोरपाल सुमन 53259
* नरेश मीणा 53423

20वां राऊंड
* प्रमोद भाया 69462
* मोरपाल सुमन 53868
* नरेश मीणा 53740

ये भी पढ़ें

Anta By Election Result: बेनीवाल ने बता दिया नरेश मीणा क्यों हारे चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला
जयपुर
Anta By Election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election 2025: जानें अंता उपचुनाव का बहिष्कार करने वाले सांकली गांव में बीजेपी-कांग्रेस में से किसको मिला था 1 वोट?

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंता उपचुनाव में BJP की करारी हार, वसुंधरा राजे के ‘राजनीतिक कद’ पर उठे सवाल; कैसे फेल हुआ चुनावी मैनेजमेंट?

Vasundhara Raje
बारां

अंता उपचुनाव: क्या नरेश मीणा को ‘चांदनी’ बोलना पड़ा भारी? अशोक चांदना ने कैसे रचा चक्रव्यूह, जानिए पूरी कहानी

Naresh Meena and Ashok Chandna
बारां

16 साल के बेटे का गुस्सा ! मां से झगड़े के बाद मिलने आए पिता को सड़क पर चाकुओं से गोदा, हुई मौत

बारां

Naresh Meena : हार के बाद भावुक नजर आए नरेश मीणा, हाथ से तोड़ डाले मन्नत के धागे, तस्वीर वायरल

Naresh meena
बारां

Anta By Election Result: अंता उप-चुनाव में कांग्रेस की प्रंचड जीत, जानिए कौन हैं प्रमोद जैन भाया

Pramod Jain Bhaiya
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.