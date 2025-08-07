चॉकलेट दिलाने के बहाने 7 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत, दोषी को 5 साल की सजा

पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि 1 अप्रेल 2024 को उनकी सात साल की बेटी अपने घर पर थी। इसी दौरान एक युवक उनकी बेटी को चॉकलेट दिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। आरोपी बच्ची को अपने घर की छत पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। जो घर आने के बाद बच्ची ने युवक की हरकतों के बारे में बताया।