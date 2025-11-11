नाबालिगों के बहकते कदम… दो साल में 332 ने पकड़ी अपराध की राह

जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से सितंबर 2025 तक कुल 332 बच्चे विभिन्न अपराधों में पकड़े गए। इनमें 7 से 17 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं, जिन पर चोरी, लूट, दुष्कर्म, हत्या और साइबर ठगी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से सितंबर 2025 के बीच 159 नाबालिग अपराधों में शामिल पाए गए। इनमें 40 बच्चे दुष्कर्म, 14 हत्या के प्रयास और 5 हत्या के मामलों में पकड़े गए। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 60 नाबालिग साइबर अपराधों में लिप्त पाए गए, जिससे यह स्पष्ट है कि अपराध अब डिजिटल दुनिया तक भी फैल चुका है।