Alwar: 4 महीने के बेटे के सामने मां ने किया सुसाइड, मरने से पहले वीडियो कॉल पर हुई थी बहन से बात, ये बोला पति

मृतका के पति नरेश कुमार के अनुसार उसकी पत्नी 2 महीने से अपनी बड़ी बहन के घर गई हुई थी। जो 31 अगस्त को ही उसके पास आई थी। उनके बीच किसी तरह की कोई कहासुनी भी नहीं हुई। वह बुधवार को सुबह साढ़े 10 बजे घर के सामने भैंस को आटा डालने के लिए गया था। वहां से वापस आया तो कमरे की अंदर से कुंदी बंद थी। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने पेचकस से कुंदी उखाड़कर गेट खोला तो उसकी पत्नी छत पर लगे कड़े पर चुन्नी के फंदे पर लटकी मिली। उसे फंदे से उतार कर वह ईएसआईसी हॉस्पिटल लेकर गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।