Alwar: 4 महीने के बेटे के सामने मां ने किया सुसाइड, मरने से पहले वीडियो कॉल पर हुई थी बहन से बात, ये बोला पति

Rajasthan News: मृतका के पति नरेश कुमार के अनुसार उसकी पत्नी 2 महीने से अपनी बड़ी बहन के घर गई हुई थी। जो 31 अगस्त को ही उसके पास आई थी। उनके बीच किसी तरह की कोई कहासुनी भी नहीं हुई।

अलवर

Akshita Deora

Sep 04, 2025

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Married Woman Committed Suicide In Alwar: अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में बुधवार को एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अलका जाटव (29) पत्नी नरेश कुमार जाटव बड़ा बास बूटोली की रहने वाली थी। वह अपने पति के साथ गूंदपुर में किराए पर रह रही थी।

एमआईए थाने के एएसआई महेश शर्मा ने बताया कि ईएसआईसी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक महिला की फंदा लगाने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी की शिफ्ट कराया।

साथ ही मृतका के पीहर पक्ष को भी सूचना दी गई। मामले में अभी तक पीहर पक्ष की ओर से पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। पीहर पक्ष से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पति बोला-किसी तरह की कहासुनी भी नहीं हुई

मृतका के पति नरेश कुमार के अनुसार उसकी पत्नी 2 महीने से अपनी बड़ी बहन के घर गई हुई थी। जो 31 अगस्त को ही उसके पास आई थी। उनके बीच किसी तरह की कोई कहासुनी भी नहीं हुई। वह बुधवार को सुबह साढ़े 10 बजे घर के सामने भैंस को आटा डालने के लिए गया था। वहां से वापस आया तो कमरे की अंदर से कुंदी बंद थी। उसने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने पेचकस से कुंदी उखाड़कर गेट खोला तो उसकी पत्नी छत पर लगे कड़े पर चुन्नी के फंदे पर लटकी मिली। उसे फंदे से उतार कर वह ईएसआईसी हॉस्पिटल लेकर गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बहन और भतीजे से वीडियो कॉल पर बात की

मृतका के पति ने बताया कि उसकी पत्नी सुबह बिल्कुल ठीक थी। सुबह का खाना बनाने के बाद उसने अपनी बड़ी बहन और भतीजे से करीब 30 मिनट तक वीडियो कॉल पर बातचीत भी की थी। इसके बाद उसके घर से बाहर जाते ही फंदा लगा लिया।

2022 में हुई थी शादी

मृतका का पीहर पीपलखेड़ा, खेरली में हैं। वह 5 बहन में सबसे छोटी थी। उसके दो भाई हैं। जबकि उसके माता-पिता की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। उसकी शादी मई 2002 में नरेश कुमार जाटव के साथ हुई थी। उसके एक 4 माह का बेटा है। जो घटना के दौरान कमरे में ही थी। उसका पति पहले एमआईए में एक कंपनी में काम करता था। जो एक महीने से कंपनी छोड़कर बेलदारी कर रहा है।

Published on:

04 Sept 2025 10:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: 4 महीने के बेटे के सामने मां ने किया सुसाइड, मरने से पहले वीडियो कॉल पर हुई थी बहन से बात, ये बोला पति

