मोती डूंगरी, आर्मी एरिया व स्मार्ट पथ बन सकते हैं साइलेंट जोन, अलवर में लागू हो सकती नई योजना

एक्सपर्ट एवं यूआइटी के एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी के मुताबिक देशभर के सभी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों (स्कूल, कॉलेज) और न्यायालय परिसर के 100 मीटर के दायरे को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत साइलेंट जोन माना जाता है। ऐसे में जेल सर्किल से लेकर मोती डूंगरी होते हुए कटीघाटी तक का एरिया साइलेंट जोन में रखा जा सकता है।



क्योंकि जेल सर्किल से कटीघाटी तक का एरिया स्मार्ट पथ में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना जयपुर से मंजूरी के बाद दूसरे चरण में इसे साइलेंट जोन बनाया जा सकता है। जेल सर्किल से लेकर कटीघाटी के मध्य अस्पताल, शिक्षण संस्थान, मिनी सचिवालय, कोर्ट भवन आदि एरिया आता है।