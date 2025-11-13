सांसद संजना जाटव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बनाया राष्ट्रीय सचिव

सांसद संजना जाटव (फाइल फोटो)
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भरतपुर सांसद संजना जाटव बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एआइसीसी का सचिव नियुक्त किया, साथ ही मध्यप्रदेश में सह प्रभारी का भी जिम्मा दिया है। वे मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ युवाओं व महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी।
इससे एक दिन पहले ही संजना को हिमाचल प्रदेश में संगठन सर्जन अभियान के तहत डीसीसी अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी दी गई। संजना जाटव ने जिला परिषद सदस्य रहते हुए 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मामूली अंतर से हार गई थीं। इसके एक साल बाद कांग्रेस ने सुरक्षित सीट भरतपुर लोकसभा से टिकट दिया, संजना यहां से जीतने में सफल हो गई।
