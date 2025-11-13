Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सांसद संजना जाटव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बनाया राष्ट्रीय सचिव

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भरतपुर सांसद संजना जाटव बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एआइसीसी का सचिव नियुक्त किया, साथ ही मध्यप्रदेश में सह प्रभारी का भी जिम्मा दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 13, 2025

सांसद संजना जाटव (फाइल फोटो)

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भरतपुर सांसद संजना जाटव बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एआइसीसी का सचिव नियुक्त किया, साथ ही मध्यप्रदेश में सह प्रभारी का भी जिम्मा दिया है। वे मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ युवाओं व महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी।

2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा

इससे एक दिन पहले ही संजना को हिमाचल प्रदेश में संगठन सर्जन अभियान के तहत डीसीसी अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी दी गई। संजना जाटव ने जिला परिषद सदस्य रहते हुए 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और मामूली अंतर से हार गई थीं। इसके एक साल बाद कांग्रेस ने सुरक्षित सीट भरतपुर लोकसभा से टिकट दिया, संजना यहां से जीतने में सफल हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सांसद संजना जाटव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बनाया राष्ट्रीय सचिव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी 

अलवर

अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

अलवर

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र के शव को भारत लाने में देरी पर भड़के लोग, अलवर जिले का लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद

Ajit-Chaudhary
अलवर

Alwar Red Light Area: लड़की बोली- एक घंटे के 1000 रुपए लगेंगे… पुलिस की टेंशन छोड़ो, हाइवे के किनारे चल रहा जिस्मफरोशी का गंदा खेल

kalsada red light area
अलवर

Rajasthan: खेलते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत, पिता ही चला रहा था ट्रैक्टर, परिजनों में कोहराम

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.