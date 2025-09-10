किन्नर गुरु मधु की हत्या, देर रात तक की नाकाबंदी, हाथ नहीं आया बदमाश

अलवर/नीमराणा. बुधवार दोपहर को बिचपुरी मोहलडिय़ा मार्ग पर अचानक अफरा-तफरी मच गई। कुछ पलों के लिए मौके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। बाद में पता चला कि किसी ने कार में अकेली बैठी किन्नर गुरु मधु (52) की गोली मार कर हत्या कर दी है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कौन था, यह देर शाम तक पता नहीं चल सका। मौके से फरार हुए बदमाश को पुलिस देर रात तक तलाशती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जानकारी के अनुसार नीमराणा के ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र से किन्नर गुरु मधु अपने साथी किन्नरों को लेकर बधाई लेने निकली थी। वह बिचपुरी रोड पर एक फैक्टरी के बाहर कार में बैठ कर साथियों का इंतजार कर रही थी। तभी हेलमेट पहने एक व्यक्ति बाइक पर उसकी कार के पास आया और किन्नर गुरु मधु को गोली मार दी। बाद में पुलिस के अधिकारी मौके पर और बाद में अस्पताल पहुंचे। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि मधु अजमेर में एक किन्नर से मिलकर आई थी। पुलिस व लोगों का कहना है कि मधु की गोली मारकर हत्या करने का मुख्य कारण किन्नरों के बीच आपसी क्षेत्र के विवाद या फिर रुपए के लेन-देन का हो सकता है।



समाजसेवा के कार्यों से भी जुड़ी थी

किन्नर गुरु अपने 5-6 साथियों सहित पिछले कई साल से नीमराणा के माधोङ्क्षसहपुरा गांव में रह रही थी। वह समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़ी थी। गोशालाओं में दान देने के साथ ही गरीब लड़कियों की शादी व उनकी शिक्षा में भी सहयोग करती थी।

पुलिस ने कराई नाकाबंदी, अस्पताल में रही भीड़

इस वारदात के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करा दी। हाईवे के आसपास हर आने-जाने वाले वाहन की तलाशी ली। कई संदिग्ध ठिकानों पर भी छापेमारी की, लेकिन हत्या करने वाले बदमाश का पता नहीं चला। इधर, जब गंभीर रूप से घायल किन्नर गुरु मधु को उसके साथी सचखंड अस्पताल ले गए, तो वहां भारी भीड़ एकत्र हो गई। अस्पताल में ले जाते ही किन्नर गुरु मधु को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोटपूतली- बहरोड़ एसपी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। घटना स्थल पर एमओबी, एफएसएल की टीमों को भी साक्ष्य एकत्र करने के लिए बुलाया गया।

मदद के लिए साथी चिल्लाए, कोई नहीं आया

किन्नर गुरु मधु को गोली मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। तभी मधु के अन्य साथी भी एक फैक्टरी से बधाई लेकर आ रहे थे। जिन्होंने गुरु किन्नर पर फायङ्क्षरग की घटना को देखा और शोर किया। वे मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वे मधु को कार से अस्पताल ले गए। एएसपी शालिनी राज, डीएसपी सचिन शर्मा व थानाधिकारी राजेश मीणा ने घटना स्थल का मुआयना किया। इस मामले में मृतक की शिष्य राधिका ने खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव शिष्यों को सौंप दिया।

घटना से पहले अजमेर से आई थी मधु

पुलिस को पता चला है कि मधु अजमेर में एक अन्य किन्नर संजना उर्फ मीरा उर्फ मधु से मिलकर लौटी थी। पुलिस अब इस किन्नर को संदिग्ध मान कर जांच में जुटी है। दूसरी तरफ पुलिस ने मृतक मधु किन्नर का नीमराणा सीएचसी से पोस्टमार्टम करवा दिया है। परिजनों के आने पर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।