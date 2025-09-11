इस बार 10 दिन के रहेंगे नवरात्र, 22 सितंबर से होगा शुभारंभ

Navratri 2025 : इस वर्ष नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे और भक्तों को माता रानी की पूजा का अवसर पूरे 10 दिन तक मिलेगा। आमतौर पर नवरात्र 9 दिनों के होते हैं, लेकिन इस बार तिथियों के चलते यह 10 दिन के रहेंगे। अगले दिन 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा।
पंडित शंभूदयाल शास्त्री के अनुसार आश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र प्रारंभ होंगे। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी, जिसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
जानकारी के अनुसार नवरात्र 22 सितंबर की रात 1:24 बजे से प्रारंभ होंगे। तृतीया तिथि 24 सितंबर को सुबह 4:52 बजे से शुरू होकर 25 सितंबर की सुबह 7:06 बजे तक रहेगी। तिथियों के इस संयोग की वजह से इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक चलेंगे।