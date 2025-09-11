इस बार 10 दिन के रहेंगे नवरात्र, 22 सितंबर से होगा शुभारंभ

Navratri 2025 : इस वर्ष नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे और भक्तों को माता रानी की पूजा का अवसर पूरे 10 दिन तक मिलेगा। आमतौर पर नवरात्र 9 दिनों के होते हैं, लेकिन इस बार तिथियों के चलते यह 10 दिन के रहेंगे। अगले दिन 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा।