किन्नर गुरु मधु की हत्या के विरोध में दो घंटे बंद रहा नीमराणा का बाजार

नीमराणा. थाना क्षेत्र के मोहलडिय़ा गांव में बिचपुरी रोड पर बुधवार को दिनदहाड़े हुई किन्नर गुरु मधु की गोली मारकर हत्या के विरोध में गुरुवार को दो घंटे बाजार बंद रहे। सर्व समाज की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।

नीमराणा व आसपास गांवों के लोगों ने कृष्णा टॉवर मार्केट के सामने एकत्रित होकर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कस्बे के बाजार बंद रखे। ग्रामीणों और किन्नर समाज के लोगों ने पुराने अस्पताल से जुलूस निकालकर एसडीएम कोर्ट रोड पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। एसडीएम महेंद्र ङ्क्षसह यादव को जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन देकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी व मामले के खुलासे की मांग की गई। एसडीएम व पुलिस अधिकारियों ने लोगों को मामले का जल्द खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने धरना समाप्त किया। इस दौरान मौके पर एसडीएम महेंद्र ङ्क्षसह यादव, डीएसपी सचिन शर्मा, तहसीलदार विक्रम ङ्क्षसह, नीमराणा थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा, शाहजहांपुर थानाधिकारी मनोहरलाल मीणा सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। धरना- प्रदर्शन के दौरान पूर्व सरपंच अशोक मुदगल, जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरी, जय प्रकाश झाबर, पूर्व प्रधान सविता यादव, पूर्व सरपंच हरीङ्क्षसह सैनी, गोशाला अध्यक्ष दलीप मुनीम, समाज सेवी सतीश गुर्जर, धर्मवीर यादव, केशव प्रजापत, सोनू सरपंच, कर्मपाल ङ्क्षसह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश खंडेलवाल, जोगेंद्र ओला, जयभारत सोनी, अधिवक्ता वेदप्रकाश सैनी, महेश यादव रिवाली, करण ङ्क्षसह यादव सहित किन्नर समाज की मंजू, शिवानी, तब्बू, सोनिया, रूबी, चांद, ङ्क्षबदु रानी, बेबी, अलिसा, राधिका आदि अन्य लोग मौजूद रहे।