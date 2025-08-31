लापरवाही – ढूंढते रह जाओगे आंगनबाड़ी केंद्र, बोर्ड तक नहीं लगाए, कोठरी में चल रहे हैं केंद्र

राजस्थान पत्रिका की ओर से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया तो इस तरह की अनियमितताएं सामने आई। वर्तमान में अलवर शहर में 154 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से आधे से सरकारी स्कूलों में चल रहे हैं शेष कमरों के बजाय कोठरी में संचालित किए जा रहे हैं। जहां पर जगह इतनी कम हैं कि या तो बच्चे बैठ सकते हैं या फिर विभाग की ओर से दिया जा रहा पोषाहार या अन्य सामान रखा जा सकता है। ऐसे हालात में केंद्र पर आने वाले बच्चे भी यहां आने से दूरी बना रहे हैं।