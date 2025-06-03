प्रशासन से वार्ता विफल… महिलाओं ने संभाला मोर्चा, कहा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे ट्यूबवेल 

इसमें ट्यूबवेल न लगाने, ईआरसीपी योजना लागू करने, और अन्य मांगें शामिल हैं। धरना स्थल पर कई गांवों की महिलाएं पहुंचीं और खेती-बाड़ी के गीत गाए। महिला धोली देवी ने चेतावनी दी कि बोरिंग से झील सूख जाएगी, जिससे किसान परिवार प्रभावित होंगे।



लोक देवता बाबा भर्तृहरि धाम के पदम नाथ ने भी ट्यूबवेल लगाने का विरोध किया। धरने में हजारों किसान शामिल हुए, जबकि उपखंड अधिकारी ने वार्ता में सहमति न बनने की जानकारी दी।