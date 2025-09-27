अलवर से खाटूश्यामजी के लिए नई बस सेवा शुरू, ये रहेगा रूट और टाइम 

Rajasthan Roadways News श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मत्स्य नगर आगार ने अलवर से खाटूश्यामजी के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। यह सेवा 1 अक्टूबर 2025 से नियमित रूप से संचालित होगी।
नए शेड्यूल के अनुसार, बस अलवर से शाम 4:45 बजे रवाना होगी और रात 8:45 बजे खाटूश्यामजी पहुंचेगी। वहीं, खाटूश्यामजी से वापसी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होकर बस 10 बजे अलवर पहुंचेगी। यह सेवा प्रतिदिन चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को अब सीधी और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा।
इस नई सुविधा से न केवल धार्मिक यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है।