अलवर से खाटूश्यामजी के लिए नई बस सेवा शुरू, ये रहेगा रूट और टाइम 

नए शेड्यूल के अनुसार, बस अलवर से शाम 4:45 बजे रवाना होगी और रात 8:45 बजे खाटूश्यामजी पहुंचेगी। वहीं, खाटूश्यामजी से वापसी यात्रा सुबह 6 बजे शुरू होकर बस 10 बजे अलवर पहुंचेगी। यह सेवा प्रतिदिन चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को अब सीधी और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा।