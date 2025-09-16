सरिस्का में नए मेहमान का आगमन, एसटी-2302 ने शावक को जन्म दिया

अलवर सरिस्का बाघ अभयारण्य से खुशखबरी आई है। बाघ परियोजना सरिस्का के बफर ज़ोन में बाघिन एसटी-2302 ने शावक को जन्म दिया है। कैमरा ट्रैप में बाघिन और उसके एक शावक की तस्वीर कैद हुई है। वर्तमान में यह बाघिन व शावक मुख्यतः बाला क़िला क्षेत्र के करणी माता मन्दिर के आसपास हैं।



विभाग ने इन क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और निगरानी को और सुदृढ़ कर दिया है। वन विभाग श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील करता है कि वे इस क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही, शोर और भीड़भाड़ से बचें तथा वन विभाग के निर्देशों का पालन करें। अब सरिस्का में बाघों व शावकों की संख्या 49 हो गई है।