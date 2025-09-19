Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

नया बाजरा और कपास की मंडी में आवक शुरू, बढ़ी चहल-पहल

किसान रोजाना करीब 200 क्विंटल कपास और 5000 कट्टे बाजरा ला रहे बेचने

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 19, 2025

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: photo; hw-remosaic: false; touch: (-1.0, -1.0); sceneMode: 2; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 130.73431; aec_lux_index: 0; albedo: ; confidence: ; motionLevel: -1; weatherinfo: null; temperature: 43;

गोविन्दगढ़. कस्बे की कृषि उपज मंडी में नया बाजरा व कपास की आवक शुरू हो गई है। किसान रोजाना करीब 200 क्विंटल कपास और 5000 कट्टे बाजरा बेचने ला रहे हैं। इससे मंडी में चहल-पहल बढ़ गई है। पल्लेदारों को भी रोजगार मिल रहा है। व्यापारी वर्ग भी व्यस्त नजर आ रहे हैं।इस बार गोविन्दगढ कृषि उपज मंडी में कपास और बाजरा की बंपर आवक होने लगी है। मंडी में गोविंदगढ़ उपखंड के ही नहीं, बल्कि अन्य जिलों से भी किसान अपनी जिंस बेचने पहुंच रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में इस सीजन के दौरान लाखों क्विंटल बाजरा और कपास की आवक होने की संभावना है।मूलभूत सुविधाओं का अभावकिसानों का कहना है कि मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से किसान परेशान हैं। कृषि मंडी में सुविधाओं का अभाव है। हाईमास्ट लाइट छह माह से खराब है। शौचालय भी बदहाल है। इस तरह की कई समस्याएं होने से किसानों और व्यापारियों को परेशानी हो रही हैं। आरोप है कि कृषि मंडी समिति प्रशासन अनदेखी कर रहा है। यहां हर साल करोड़ों का कारोबार होता है। फिर भी मंडी में सुविधाओं को ग्रहण लगा हुआ है। शौचालय की स्थिति तो यह है कि चहुंओर गंदगी से बदबू फैल रही है। झाड़ आदि खरपतवार उगी हुई है। सडक़ भी क्षतिग्रस्त है। पीने का पानी भी नहीं है। मंडी समिति प्रशासन से इन समस्याओं से निजात को लेकर कई बार गुहार की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।दुकानों के सामने डोम बने तो मिले राहतकिसानों का कहना है कि कुछ दुकानों के सामने डोम लगाया हुआ है। हालांकि काम अधूरा है। यह काम पूरा होने के साथ ही पूरी मंडी परिसर में डोम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि खुले में कृषि जिंसों को नहीं रखना पड़े। अचानक मौसब खराब होने व बारिश आने पर जिंस भीगने, गर्मियों में तेज धूप से जिंस की गुणवत्ता खराब होने की आशंका बनी रहती है।समाधान किया जाएगामुझे इस समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। न ही व्यापार मंडल ने कोई ज्ञापन दिया है। अगर व्यापार मंडल और किसान अवगत कराते हैं तो समस्या का समाधान किया जाएगा।राजेश कर्दम, सचिव, कृषि उपज मंडी, गोविन्दगढ़।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 12:35 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नया बाजरा और कपास की मंडी में आवक शुरू, बढ़ी चहल-पहल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.