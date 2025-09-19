नया बाजरा और कपास की मंडी में आवक शुरू, बढ़ी चहल-पहल

गोविन्दगढ़. कस्बे की कृषि उपज मंडी में नया बाजरा व कपास की आवक शुरू हो गई है। किसान रोजाना करीब 200 क्विंटल कपास और 5000 कट्टे बाजरा बेचने ला रहे हैं। इससे मंडी में चहल-पहल बढ़ गई है। पल्लेदारों को भी रोजगार मिल रहा है। व्यापारी वर्ग भी व्यस्त नजर आ रहे हैं।इस बार गोविन्दगढ कृषि उपज मंडी में कपास और बाजरा की बंपर आवक होने लगी है। मंडी में गोविंदगढ़ उपखंड के ही नहीं, बल्कि अन्य जिलों से भी किसान अपनी जिंस बेचने पहुंच रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में इस सीजन के दौरान लाखों क्विंटल बाजरा और कपास की आवक होने की संभावना है।मूलभूत सुविधाओं का अभावकिसानों का कहना है कि मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से किसान परेशान हैं। कृषि मंडी में सुविधाओं का अभाव है। हाईमास्ट लाइट छह माह से खराब है। शौचालय भी बदहाल है। इस तरह की कई समस्याएं होने से किसानों और व्यापारियों को परेशानी हो रही हैं। आरोप है कि कृषि मंडी समिति प्रशासन अनदेखी कर रहा है। यहां हर साल करोड़ों का कारोबार होता है। फिर भी मंडी में सुविधाओं को ग्रहण लगा हुआ है। शौचालय की स्थिति तो यह है कि चहुंओर गंदगी से बदबू फैल रही है। झाड़ आदि खरपतवार उगी हुई है। सडक़ भी क्षतिग्रस्त है। पीने का पानी भी नहीं है। मंडी समिति प्रशासन से इन समस्याओं से निजात को लेकर कई बार गुहार की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।दुकानों के सामने डोम बने तो मिले राहतकिसानों का कहना है कि कुछ दुकानों के सामने डोम लगाया हुआ है। हालांकि काम अधूरा है। यह काम पूरा होने के साथ ही पूरी मंडी परिसर में डोम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि खुले में कृषि जिंसों को नहीं रखना पड़े। अचानक मौसब खराब होने व बारिश आने पर जिंस भीगने, गर्मियों में तेज धूप से जिंस की गुणवत्ता खराब होने की आशंका बनी रहती है।समाधान किया जाएगामुझे इस समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। न ही व्यापार मंडल ने कोई ज्ञापन दिया है। अगर व्यापार मंडल और किसान अवगत कराते हैं तो समस्या का समाधान किया जाएगा।राजेश कर्दम, सचिव, कृषि उपज मंडी, गोविन्दगढ़।