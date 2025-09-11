एनएमएमएस के आवेदन 15 से, चयन पर मिलेगी 12 हजार की स्कॉलरशिप

केन्द्र सरकार की नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) चयन परीक्षा 16 नवंबर को होगी। इसके आवेदन की प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर 15 सितंबर से शुरू होगी। सरकारी स्कूलों में कमजोर आय वर्ग के आठवीं के विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे और प्रवेश पत्र 10 नवंबर को अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है।



पास होने वाले प्रदेश के 5471 अभ्यर्थी को कक्षा 9 से 12 तक 12 हजार रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यार्थी के 7वीं कक्षा में 55 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त होना जरूरी है। 8वीं में भी उसे न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक लाने होंगे। एससी और एसटी श्रेणी के विद्यार्थियों को अंकों में पांच फीसदी की छूट है। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक होने व सरकारी छात्रावास में निवास करने पर विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।