एनएमएमएस के आवेदन 15 से, चयन पर मिलेगी 12 हजार की स्कॉलरशिप

केन्द्र सरकार की नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) चयन परीक्षा 16 नवंबर को होगी। इसके आवेदन की प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर 15 सितंबर से शुरू होगी। सरकारी स्कूलों में कमजोर आय वर्ग के आठवीं के विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे और प्रवेश पत्र 10 नवंबर को अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
पास होने वाले प्रदेश के 5471 अभ्यर्थी को कक्षा 9 से 12 तक 12 हजार रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यार्थी के 7वीं कक्षा में 55 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त होना जरूरी है। 8वीं में भी उसे न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक लाने होंगे। एससी और एसटी श्रेणी के विद्यार्थियों को अंकों में पांच फीसदी की छूट है। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक होने व सरकारी छात्रावास में निवास करने पर विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
योजना में कोटे के तहत राजस्थान से 5471 विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। चयन के लिए जिले व श्रेणीवार भी कोटा तय किया है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40 फीसदी अंक लाने होंगे। एससी व एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम कटऑफ अंक 32 फीसदी तय है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में तीन प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। परीक्षा में विद्यार्थियों को कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होंगे। इसमें शैक्षिक योग्यता परखने वाले सेट भाग के 90 प्रश्न कक्षा सात व आठ के गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान से संबंधित होंगे, जबकि मेट भाग के 90 प्रश्न मानसिक योग्यता के परीक्षण संबंधी होंगे।
एनएमएमएस परीक्षा के आवेदन 15 सितम्बर से प्रारम्भ होंगे। सभी सरकारी विद्यालयों को पात्र बच्चों के आवेदन कराने का कहा है। -महेश मेहता, जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।