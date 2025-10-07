फायर ड्रिल नहीं तो कहीं पर अग्निशमन यंत्र और भवन जर्जर- क्या सुरक्षित हैं हमारे मरीज

राजगढ़. कस्बे के सीएचसी में आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। चिकित्सालय में मेडिकल, सर्जिकल वार्ड एवं एमओटी के लिए एकमात्र अग्निशमन यंत्र लगा देखा गया, जो अग्नि हादसा होने पर एक अग्निशमन यंत्र नाकाफी है। कई स्थानों पर बिजली की लाइन के तार बाहर निकले हुए दिखाई दिए। कोई अलार्म की व्यवस्था नहीं है। महिला चिकित्सालय के पीएनसी वार्ड, एनबीएसयू सहित अन्य वार्डों के लिए चिकित्सालय की गैलरी में एकमात्र अग्निशमन यंत्र लगा देखा गया। हालांकि विगत वर्षों में चिकित्सालय में कोई अग्नि हादसा नहीं हुआ है। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. आरसी मीना का कहना है कि सीएचसी भवन करीब 70 वर्ष पुराना है। सर्जिकल, मेडिकल वार्ड व एमओटी को ट्रॉमा सेन्टर के निर्माण को देखते हुए कन्डम घोषित किया है। बिजली की लाइन अण्डरग्राउण्ड है। ऑक्सीजन प्लान्ट, दो वार्ड व एमओटी आदि स्थानों पर अग्निशमन यंत्र लगे हुए है। अग्निशमन यंत्र दो माह पहले के है। चिकित्सालय में अलार्म की व्यवस्था नहीं है। अग्नि हादसा होने पर अग्निशमन गाड़ी को बुलाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। चिकित्सालय में लाइट जाने पर इन्वर्टर व जनरेटर की व्यवस्था है।