Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

बड़ी खुशखबरी: राजस्थान के ये 2 जंगल से मिलकर बनेगा विशाल कॉरिडोर, बढ़कर 1823 वर्ग किमी हो जाएगा टाइगर रिजर्व का दायरा

दोनों जंगलों को जोड़कर एक तरह से कॉरिडोर बनाने की योजना है ताकि बाघों को आवास बनाने में आसानी हो सके। यह आदेश समूचे देश के टाइगर रिजर्व में लागू होगा।

अलवर

Akshita Deora

Sep 02, 2025

फाइल फोटो: पत्रिका

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनटीसीए) की अनुमति के बाद जल्द ही सरिस्का टाइगर रिजर्व और जमवारामगढ़ जयपुर का जंगल एक होगा। बोर्ड ने इसके लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को निर्देश जारी किए हैं।

दोनों जंगलों को जोड़कर एक तरह से कॉरिडोर बनाने की योजना है ताकि बाघों को आवास बनाने में आसानी हो सके। यह आदेश समूचे देश के टाइगर रिजर्व में लागू होगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 84वीं स्थाई समिति की बैठक हुई, जिसमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन… 40 मिनट बरसे बादल
जयपुर
Artificial Rain

टाइगर रिजर्व कॉरिडोर बनाने के लिए एनटीसीए के प्रस्ताव भेजेंगे और वहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। बाघ अभयारण्य और एक संरक्षित क्षेत्र को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाया जाना है। यह भी कहा है कि जंगलों को जोड़ने का उद्देश्य साफ होना चाहिए, जो टाइगर रिजर्व को संबंधित बोर्ड को अवगत कराना होगा।

एनटीसीए का अच्छा कदम

टाइगर ट्रेल्स ट्रस्ट की अध्यक्ष स्नेहा सोलंकी का कहना है कि सरिस्का बाघ परियोजना ने एनटीसीए को 607 वर्ग किमी बफर क्षेत्र घोषित करने के लिए अलवर वन मंडल से 286.81 वर्ग किमी, जयपुर उत्तर वन मंडल से 270.22 वर्ग किमी व दौसा वन मंडल से 50.62 वर्ग किमी वन भूमि को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भिजवाए गए थे। इनको शामिल करने से सरिस्का टाइगर रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 1823 वर्ग किमी हो जाएगा। एनटीसीए की बैठक में जंगलों को जोड़ने की बात कही है, जो अच्छा कदम है। यह जंगल आपस में जुड़ेंगे तो टाइगर खुलकर सांस ले सकेंगे।

ये भी पढ़ें

RPSC : एसओजी जांच का एक और हैरान करने वाला खुलासा, साक्षात्कार में ज्यादा अंक पाने वालों में कईयों को नहीं आती थी शुद्ध हिंदी
जयपुर
Rajasthan SI Recruitment Exam 2021 SOG investigation Another shocking revelation those who score high marks in interview are not able to write pure Hindi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बड़ी खुशखबरी: राजस्थान के ये 2 जंगल से मिलकर बनेगा विशाल कॉरिडोर, बढ़कर 1823 वर्ग किमी हो जाएगा टाइगर रिजर्व का दायरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट