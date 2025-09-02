Patrika LogoSwitch to English

शपथ ग्रहण समारोह: मंत्री संजय शर्मा ने दी नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं

श्री महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति, अलवर की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कुश मार्ग स्थित महावर धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 02, 2025

नई कार्यकारिणी (फोटो - पत्रिका)

श्री महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति, अलवर की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कुश मार्ग स्थित महावर धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।


मंत्री शर्मा ने पदभार संभालने वाली टीम को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता और सेवा की भावना ही संगठन को मजबूत बनाती है। नई कार्यकारिणी से समाजहित और युवाओं के विकास को नई दिशा देने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे और नई कार्यकारिणी का स्वागत किया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह में कुल 11 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। ये सभी प्रतिनिधि समाज के उत्थान, शिक्षा, संस्कार और एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई कार्यकारिणी आने वाले समय में समाज की प्रगति और युवा पीढ़ी को सही दिशा देने में अहम योगदान करेगी।

