Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar:’पापा कब आएंगे…अम्मा भी छोड़कर चली गई’, सड़क हादसों ने दिया जिंदगीभर का गम, रुला देगी ये 3 परिवारों की दर्दनाक दास्तां

3 परिवारों को सड़क हादसे ने दिया जिंदगीभर का जख्म...इन कहानियों से पत्रिका का मकसद आपको डराना नहीं, सावधान करना है।

4 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Nov 17, 2025

पिता की फोटो के साथ पुत्र ध्रुव की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: वाहन धीमी गति से चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं… इस लाइन को पढ़कर ही आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल आज हम उन परिवारों की कहानी आपके सामने रख रहे हैं, जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खोया है। किसी का बेटा तो किसी का पिता और भाई सड़क हादसे में जान गंवा बैठा और परिजनों को अकेला छोड़ गया। अपनों को खो चुके इन परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट है, तो वहीं भविष्य की अनगिनत चुनौतियां भी। आए-दिन ये लोग बिछड़ों को याद कर रोते हैं और हर किसी से यही कहते हैं कि वाहन सावधानी से चलाएं। खुद भी बचें और दूसरे को भी बचाएं।

बच्चे कहते हैं- पापा कब आएंगे, अम्मा भी छोड़कर चली गई

भिवाड़ी के लाखन सिंह सुबह ड्यूटी के लिए बाइक से निकले थे। तेज गति और गलत दिशा में आ रही स्कूली बस ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी पत्नी और बेटा-बेटी आज भी उन्हें याद करके रोते हैं। लाखन की उम्र 35 साल थी। पाउआ भरतपुर से भिवाड़ी आकर लाखन एक फैक्ट्री में काम करते थे और परिवार को पाल रहे थे। बेटा ध्रुव तब आठ और बेटी वैशाली तीन साल की थी। बच्चे तुतलाते हुए पापा कहना सीखे थे, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। लाखन की मां भी जवान बेटे का गम नहीं झेल सकी और एक साल बाद दुनिया को छोड़ दिया। नादान बच्चों के सिर से पिता के बाद दादी की छाया भी हट गई। बच्चे अभी भी मां से पूछते हैं कि हमारे पापा कहां है। वह कब घर आएंगे। मां की पथरीली आंखें भर आती है, उन्हें समझाती है। उनकी हर इच्छा को पूरी करने वाला संरक्षक नहीं रहा।

मां-बाप की मौत, तीनों बेटियों को कौन पढ़ाएगा, शादी कैसे होगी

छठी मील के पास ककराली गांव की तरफ जाने वाले कट पर एक नवंबर को तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में नगली झीड़ा गांव के महेन्द्र जाटव, उसकी पत्नी गुड्डी, पुत्र पूर्वांश और भतीजी पायल की मौत हो गई, जबकि चार वर्षीय खुशबू के शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो चुका है।

महेन्द्र के 5 बच्चे हैं, जिनमें से पुत्र पूर्वांश की मौत हो गई। अब उसकी तीन बेटियों के समक्ष जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। बड़ी बेटी मोनिका 17, उससे छोटी रेणू 14 और खुशी 6 साल की है। इन बच्चियों को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं।

महेंद्र के भतीजे चरण सिंह ने बताया कि चाचा रंग-पेंट का काम करता था। उसके दो भाई भी यही काम करते हैं। तीनों भाई अपने परिवार के साथ गांव में ही रह रहे थे। अब उनके चले जाने के बाद घर खाने को दौड़ता है। तीनों बेटियों की पढ़ाई पर संकट आ गया है। बड़ी बेटी अगले साल बालिग हो जाएगी। कैसे उसकी कैसे शादी होगी, कैसे बच्चों का पालन-पोषण होगा, यह सोचकर ही डर लगता है।

बेटियां यही कहती हैं कि अगर इस तरह ही पिता और बहनों को छीनना था तो हमें इस दुनिया में भगवान ने भेजा ही क्यों। अभी तक कुछ संस्थाओं ने बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने को कहा है, लेकिन कोई सरकारी मदद नहीं मिली है।

सड़क हादसे ने छीना इकलौता चिराग, छूटा परिवार का सहारा

बहरोड़ क्षेत्र के कोहराना गांव में 21 मार्च, 2025 को उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब एक सड़क हादसे ने हरेंद्र कुमार और सुमित्रा देवी का इकलौता पुत्र लीलू उनसे दूर चला गया। सड़क हादसे में उसकी मौत हुई।

नारनौल रोड पर स्थित विधायक कार्यालय के सामने लीलू एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे घायलावस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सका। वह ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रहा था। उसकी मौत ने माता-पिता को जीवन भर का दर्द दिया है। उनके बुढ़ापे का सहारा छीन गया। लीलू के पिता हरेंद्र कुमार टैक्सी चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि माता, सुमित्रा देवी गृहिणी हैं। लीलू की एक बहन का विवाह हो चुका है।

यह हादसा सड़कों पर सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों के पालन की गंभीर आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि लीलू जैसे किसी और परिवार का चिराग न बुझे। पिता को उस उम्र में परिवार का पालन-पोषण करना पड़ रहा है, जब उनकी घर पर आराम करने की उम्र है। माता-पिता इकलौते बेटे की मौत के बाद कैसे-जैसे जीवन काट रहे हैं। मां घर में अकेली होती है तो बच्चे की फोटो को देखकर रोती है। पिता रोते नहीं लेकिन उनके दिल की हालत वो ही जानते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road Accident: 5 बेटियों के बाद हुआ था बेटा, ध्वजा चढ़ाने जा रहे थे रामदेवरा, अब एक साथ उठेंगी 6 अर्थियां
जोधपुर
Road Accident in Jodhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 08:49 am

Published on:

17 Nov 2025 08:15 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar:’पापा कब आएंगे…अम्मा भी छोड़कर चली गई’, सड़क हादसों ने दिया जिंदगीभर का गम, रुला देगी ये 3 परिवारों की दर्दनाक दास्तां

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में 2 तलाक का दर्द नहीं सह पाई आयशा, 3 महीने की फोन फ्रेंडशिप बनी मौत की वजह

Alwar News Nasopur divorcee Ayesha commits suicide
अलवर

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव आज पहुंचेगा दिल्ली, अलवर में पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार

Mbbs-student-Ajit-Chaudhary
अलवर

राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, मां ने 9 माह की बेटी की गला दबाकर की हत्या

अलवर

राजस्थान: गुटखा खा रहे युवक ने थूकने के लिए मांगी जगह, गुस्साए यात्री ने चलती ट्रेन से फेंका

train
अलवर

Rajasthan News: रूस से कल भारत आएगा MBBS स्टूडेंट अजीत चौधरी का शव, अलवर में दोबारा होगा पोस्टमार्टम

Ajit-Chaudhary
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.