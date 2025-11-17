Alwar:’पापा कब आएंगे…अम्मा भी छोड़कर चली गई’, सड़क हादसों ने दिया जिंदगीभर का गम, रुला देगी ये 3 परिवारों की दर्दनाक दास्तां

भिवाड़ी के लाखन सिंह सुबह ड्यूटी के लिए बाइक से निकले थे। तेज गति और गलत दिशा में आ रही स्कूली बस ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी पत्नी और बेटा-बेटी आज भी उन्हें याद करके रोते हैं। लाखन की उम्र 35 साल थी। पाउआ भरतपुर से भिवाड़ी आकर लाखन एक फैक्ट्री में काम करते थे और परिवार को पाल रहे थे। बेटा ध्रुव तब आठ और बेटी वैशाली तीन साल की थी। बच्चे तुतलाते हुए पापा कहना सीखे थे, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। लाखन की मां भी जवान बेटे का गम नहीं झेल सकी और एक साल बाद दुनिया को छोड़ दिया। नादान बच्चों के सिर से पिता के बाद दादी की छाया भी हट गई। बच्चे अभी भी मां से पूछते हैं कि हमारे पापा कहां है। वह कब घर आएंगे। मां की पथरीली आंखें भर आती है, उन्हें समझाती है। उनकी हर इच्छा को पूरी करने वाला संरक्षक नहीं रहा।