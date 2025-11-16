Rajasthan Road Accident: 5 बेटियों के बाद हुआ था बेटा, ध्वजा चढ़ाने जा रहे थे रामदेवरा, अब एक साथ उठेंगी 6 अर्थियां

लोडिंग टैम्पो सुबह 5.15 बजे जैसलमेर हाईवे पर खारी बेरी के पास पहुंचा, जहां संभवत: झपकी आने से चालक ने टैम्पो से नियंत्रण खो दिया और जैसलमेर की तरफ आ रहे ग्वार से भरे ट्रक से जा भिड़ा। हादसा इतना भीषण था कि टैम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक भी पलट गया और ग्वार से भरी बोरियां हाईवे पर बिखर गईं। टैम्पो में सवार तीन जनों की मौके पर ही मौत हो गई।