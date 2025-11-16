Rajasthan Road Accident: 5 बेटियों के बाद हुआ था बेटा, ध्वजा चढ़ाने जा रहे थे रामदेवरा, अब एक साथ उठेंगी 6 अर्थियां

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त लोडिंग टैम्पो। फोटो- पत्रिका
जोधपुर/बालेसर। जिले के बालेसर थानान्तर्गत जैसलमेर हाईवे पर खारी बेरी गांव के पास रविवार सुबह 5.15 बजे लोडिंग टैम्पो और ट्रक की भिड़ंत में टैम्पो में सवार छह जनों की मौत हो गई। 14 अन्य घायल हैं। मृतकों में मां-बेटी व ननद की बेटी शामिल है।
हताहत में शामिल एक व्यक्ति पांच बेटियों के बाद बेटा होने की खुशी में परिवार को लेकर ध्वजा चढ़ाने के लिए रामदेवरा जा रहा था। पुलिस को अंदेशा है कि टैम्पो चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ होगा। थानाधिकारी मूलसिंह भाटी ने बताया कि गुजरात में बनासकांठा के रुगनाथपुरा गांव निवासी कालूसिंह पुत्र हिम्मतसिंह परमार के पांच बेटियां होने के बाद बेटा हुआ था।
उन्होंने बताया कि इस खुशी में जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जानी थी। इसके लिए कालू सिंह, पत्नी सोनल, चार बेटियां, पिता हिम्मतसिंह, बेटे हर्षित और अन्य रिश्तेदारों के साथ शनिवार दोपहर रुगनाथपुरा गांव से रामदेवरा के लिए रवाना हुए थे। कालूसिंह ने पड़ोसी गांव पून्छरी निवासी प्रितेश उर्फ भूपत का लोडिंग टैम्पो किराए पर लिया था। प्रितेश ही टैम्पो चला रहा था, जिसमें चालक सहित 20 जने सवार थे।
लोडिंग टैम्पो सुबह 5.15 बजे जैसलमेर हाईवे पर खारी बेरी के पास पहुंचा, जहां संभवत: झपकी आने से चालक ने टैम्पो से नियंत्रण खो दिया और जैसलमेर की तरफ आ रहे ग्वार से भरे ट्रक से जा भिड़ा। हादसा इतना भीषण था कि टैम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक भी पलट गया और ग्वार से भरी बोरियां हाईवे पर बिखर गईं। टैम्पो में सवार तीन जनों की मौके पर ही मौत हो गई।
अन्य 17 घायलों को वहां से निकल रहे वाहन व एंबुलेंस की मदद से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा गया। इनमें से तीन जनों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 14 अन्य घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती है। तीन शव बालेसर और तीन शव एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पुलिस की सूचना पर शाम को परिजन जोधपुर पहुंचे।
गुजरात के बनासकांठा जिले में पून्छरी निवासी टैम्पो चालक प्रितेश उर्फ भूपत, रूगनाथपुरा निवासी कालूसिंह की बेटी नवीया (3) व पत्नी सोनल (39), कृष्णा (9) पुत्री संदीप परमार, जीनल (12) पुत्री प्रवीण परमार और पून्छरी निवासी केसिया (62) पुत्र कामा की मृत्यु हुई है।
रूगनाथपुरा निवासी कालूसिंह व पिता हिम्मतसिंह, पुत्री उमा (7), गौरी (11), पुत्र हर्षित, प्रिया (14) व वीरा (10), आसुबेन पुत्र सरदारसिंह, कपिला बेन (50) पत्नी केसा, आराधना (19) पुत्री कालूसिंह, अनिल (13) पुत्र कांतिसिंह परमार, साबरकांठा में हाथ रोल निवासी निर्मला (13) पुत्री राकेश, आशिक (15) पुत्र राकेश मकवाना और पूंछरी निवासी अर्जुन (17) पुत्र लालसिंह सोलंकी घायल हुए हैं। इन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
