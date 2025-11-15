Rajasthan Murder: जल्लाद बनीं 4 मौसियां, 22 दिन के भांजे को पटक-पटक कर मार डाला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मौसियां। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। एयरपोर्ट थानान्तर्गत बग्गी खाना रोड पर नेहरू कॉलोनी के मकान में शनिवार तड़के 3.30-4 बजे चार मौसियों ने मिलकर 22 दिन के भांजे की हत्या कर दी। ईर्ष्या व जलन की वजह से चारों मौसियां मां के पास सो रहे भांजे को दूसरे कमरे में ले गई और गला घोंटने के बाद जमीन पर पटक-पटककर मार डाला।
बच्चे की मां व एक अन्य मौसी को कमरे में बंद कर दिया गया था। भाई ने देखा तो बहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानीं। उसने वारदात का वीडियो भी बनाया। आरोपी मौसियों ने जादू-टोने का रूप देने के लिए मृतक के शरीर पर हल्दी भी लगाई। हत्या का मामला दर्ज कर चारों बहनों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार बनाड़ रोड पर गुजरावास में सांसियों की ढाणी निवासी पूनाराम सांसी के गत 24 अक्टूबर को बेटा हुआ था। पत्नी सुमन अपने नवजात पुत्र के साथ सांसी बस्ती स्थित पीहर में रह रही है। शनिवार तड़के 3.30 बजे सभी घर में सोए हुए थे। आरोपी मंजू, गीता, ममता व रामेश्वरी पत्नी राजूराम सांसी उठी और कमरे में सो रही सुमन के पास से बच्चे को दूसरे कमरे में ले गईं, जहां चारों ने पहले उसका गला घोंटा।
वे यहीं नहीं रुकी और नवजात को फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। उसके गुप्तांग भी खींचे गए। हो-हल्ला सुन मकान में सोया भाई आया और चारों बहनों को रोकने लगा, लेकिन बहनें नहीं मानीं। मासूम को मारकर चारों बाहर आ गईं। मजदूरी करने वाले मृतक के पिता पूनाराम ने चार सालियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है।
मकान में शोर-शराबा होने से मां सुमन जागी। मासूम बेटा पास न पाकर चौंक गई। कमरा बाहर से बंद था। जैसे-तैसे वह बाहर आई तो दूसरे कमरे में बेटे की हालत देख चौंक गईं। उसने तुरंत पति को फोन कर कहा कि चारों बहनों ने उसके बेटे को मार दिया। वह रोने बिलखने लगी। फिर उसे लेकर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। सुबह 5.30 बजे पुलिस को सूचित किया गया। आरोपी बहनों को मौके से पकड़ लिया गया।
नेहरू कॉलोनी निवासी हीरालाल सांसी एयरफोर्स दिल्ली में कार्यरत हैं। उसके सात बेटियां हैं। सुमन व रामेश्वरी शादीशुदा हैं, लेकिन रामेश्वरी पीहर में ही रह रही है। सुमन के छह साल का एक और बेटा भी है। अब दूसरी संतान भी बेटा हुआ था। शादी न होने व सुमन के दूसरा बेटा होने से मंजू, गीता, ममता और रामेश्वरी ईर्ष्या करने लगी थी। इन्हें पिता की सम्पत्ति न मिलने का भी अंदेशा था। इसी के चलते चारों ने नवजात की हत्या की।
थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि नेहरू कॉलोनी निवासी मंजू (22), गीता (25), ममता (22) व मूलत: गुजरावास सांसी बस्ती हाल नेहरू कॉलोनी निवासी रामेश्वरी (27) पत्नी राजूराम सांसी को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) शहीन सी, आईपीएस सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व) प्रतीकसिंह, एडीसीपी वीरेन्द्र सिंह राठौड़, थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा मौके पर पहुंचे। एफएसएल बुलाकर साक्ष्य संकलित करवाए गए।
ईर्ष्या व जलन की वजह से ही चारों बहनें तंत्र-मंत्र में भी लिप्त थीं। दोनों लम्बे समय से जादू टोना कर रही थी। खुद के बचाव में हत्या के बाद नवजात के शरीर पर हल्दी लगाकर जादू टोने का रूप देने का प्रयास भी किया गया था।
