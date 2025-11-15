Rajasthan Murder: जल्लाद बनीं 4 मौसियां, 22 दिन के भांजे को पटक-पटक कर मार डाला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

मकान में शोर-शराबा होने से मां सुमन जागी। मासूम बेटा पास न पाकर चौंक गई। कमरा बाहर से बंद था। जैसे-तैसे वह बाहर आई तो दूसरे कमरे में बेटे की हालत देख चौंक गईं। उसने तुरंत पति को फोन कर कहा कि चारों बहनों ने उसके बेटे को मार दिया। वह रोने बिलखने लगी। फिर उसे लेकर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। सुबह 5.30 बजे पुलिस को सूचित किया गया। आरोपी बहनों को मौके से पकड़ लिया गया।