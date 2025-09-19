आंदोलन का 43वां दिन, सिंधी समाज ने रैली निकाल कर सौंपा ज्ञापन

खैरथल-तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय परिवर्तन के विरोध में चल रहे आंदोलन का आज 43वां दिन रहा। शुक्रवार को खैरथल में सिंधी समाज ने झूलेलाल मंदिर से विशाल रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। सिंधी समाज की यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए धरना स्थल पर पहुंची।
वहां रैली सभा में परिवर्तित हो गई, जिसमें वक्ताओं ने नाम परिवर्तन का विरोध जारी रखने की घोषणा की। रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अति. जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ कहा गया कि खैरथल के जिला मुख्यालय का नाम बदले जाने से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार निर्णय वापस नहीं लेती।