बलात्कार के मामले में एक दोषी को 20 और दूसरे को 5 साल की जेल

बच्चियों से छेड़छाड़ और बलात्कार मामले में एक अभियुक्त को 20 और दूसरे को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2025 को मुंडावर थाने में मामला दर्ज हुआ था कि 14 जनवरी को दोपहर करीब 4 बजे 5 व 6 साल की दो बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान पास में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे सुरेश उर्फ मिंटू और संतराम दोनों बच्चियों को कुरकुरे व मिठाई दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाकर वहां से दूर झोपड़ीनुमा जगह पर ले गए।