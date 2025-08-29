नौगांवा. दशलक्षण महापर्व के अवसर पर दिगंबर जैन समाज नौगांवा की ओर से बस स्टैंड श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया।इस अवसर पर सुबह भगवान श्रीजी की पालकी प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मन्दिर से बैण्डबाजों के साथ निकाली गई। पालकी कस्बे के मुख्य बाजार एवं मार्ग से होती हुई श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बस स्टैंड पर पहुंची। उसके पश्चात ध्वजारोहण पदमचन्द, पारसचन्द जैन ने किया। चित्र अनावरण वीरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार जैन ने किया। दीप प्रज्वलन शिखर चंद जैन, राजकुमार जैन ने किया। भगवान महावीर स्वामी का शांति धारा व उसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पूजन किया। इस अवसर पर शाम को प्रतिदिन बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री मल्लिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बस स्टैंड नौगांवा रंगीन लाइटों से सजाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक जैन, कोषाध्यक्ष अनिल जैन, जितेंद्र जैन मंत्री, अविनाश जैन, राहुल जैन, नितिन जैन, पवन जैन, महेश जैन, नरेश जैन सहित जैन समाज के लोग बडी संख्या में उपस्थित रहा।