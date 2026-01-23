नीमराणा में ओवरस्पीड कार पलटी, गोबर की रुड़ी से टकराने पर चार लोग घायल

अलवर जिले के नीमराणा नगर पालिका क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। दौलतसिंहपुरा गांव की पुरोहित वाली ढाणी के पास नीमराणा–माजरीकलां स्टेट हाईवे-111 पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गोबर की रुड़ी से टकरा गई, जिससे वह पलट गई। हादसा रात करीब एक बजे का बताया जा रहा है।
स्थानीय ग्रामीण बलबीर यादव और अभय सिंह ने बताया कि रात के समय अचानक “बचाओ-बचाओ” की आवाजें सुनाई दीं। आवाज की दिशा में पहुंचने पर देखा कि एक कार गोबर की रुड़ी में धंसी हुई है और उसमें सवार लोग फंसे हुए हैं। ग्रामीणों ने बिना देर किए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से नीमराणा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कार में कुल चार लोग सवार थे, जो नीमराणा के एलडीको क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार हादसे के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि कार सवारों में से कुछ ने शराब का सेवन कर रखा था और वे किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
