मत्स्य उत्सव में रंग-बिरंगे परिधान में पहुंची पद्मश्री गुलाबो सपेरा   

मत्स्य उत्सव में पहुंची पद्मश्री गुलाबो सपेरा (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन पुरजन विहार (कम्पनी बाग) में योगा एवं मेडिटेशन कार्यक्रम, सागर जलाशय पर हैंडीक्राफ्ट व फूड एग्जीबिशन तथा होप सर्कस से सागर तक सांस्कृतिक रंगों से सराबोर पारंपरिक शोभायात्रा निकाली गई।
इस मौके पर कालबेलिया नृत्य, चकरी नृत्य, सहरिया नृत्य, गैर नृत्य, भपंग वादन, बम रसिया, पद दंगल, कच्छी घोड़ी व अलगोजा के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी गई। रंग-बिरंगे परिधान पहने गुलाबो सपेरा मंच पर पहुंची। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद गुलाबो ने अपनी नृत्य कला का ऐसा जादू बिखेरा कि देखने वाले देखते ही रह गए। गुलाबो की बेटी राखी सपेरा ने भी डांस की प्रस्तुति दी।
