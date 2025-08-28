गोलाकाबास से गोवर्धन धाम के लिए पदयात्रा रवाना, भक्ति गीतों से गूंजा माहौल

महिलाएं मंगल गीत गाते-नाचते श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल हुईं। भक्ति व उत्साह से भरा यह दृश्य देखते ही बन रहा था। पदयात्रा में सुरेश वाजपेयी, रमेश चंद मीणा, लल्लूलाल सोती, विशाल राजोरिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण और स्वागत की विशेष व्यवस्थाएं की गईं।