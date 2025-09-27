पलासाना के ग्रामीणों को जल जीवन मिशन से नहीं मिला पानी

वर्तमान में नवसृजित पंचायत पलासाना पहले ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ के अधीन थी। सभी सरकारी सुविधा के लिए प्रतापगढ़ सरपंच की जिम्मेदारी तय है। सरकार ने नवीन पंचायत गठन प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है।टंकी निर्माण कम्पनी ब्लैक लिस्टेडजल जीवन मिशन योजना के कार्य के तहत एक कंपनी को टंकी निर्माण व ट्यूबवेल का ठेका दिया था। कार्य में अनियमितता की जांच के बाद संबंधित कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। जिससे इस गांव में जल जीवन मिशन योजना के कार्य लंबित पड़े हैं। हालांकि कम्पनी का क्षेत्र में अस्सी प्रतिशत कार्य हो चुका हैं। ठेकेदार ने इस क्षेत्र के कार्य पर स्टे ले रखा है।ग्रामीण किसे बताए समस्याग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के बाद प्रतापगढ़ सरपंच ने पम्प चालक को भुगतान कर पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी आगे से जलदाय विभाग की बताकर भुगतान देना बंद कर दिया। पीएचईडी के अधिकारियों ने भी लोगों को पानी सप्लाई ग्राम पंचायत के अधीन बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रखा है। अब ग्रामीणों का कहना है वे अपनी समस्या किसे बताए। पलासाना में दो हेंडपंप है, जिनमें फ्लोराइड पानी आता है। इस पानी के उपयोग से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। 500 रुपए में टैंकर मंगाकर बीस दिन तक काम में लेते हैं।