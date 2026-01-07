रणदीप हुड्डा पहुंचे अलवर, बोले- सबने राम राम, हवा में प्रणाम… टाइगर मैराथन में इंटरनेशनल एथलीट भी होंगे शामिल

कार्यक्रम में मौजूद अभिनेता रणदीप हुड्डा, मंत्री भूपेंद्र यादव व मंत्री संजय शर्मा (फोटो - पत्रिका)
Alwar Tiger Marathon 2026 अलवर में आगामी 8 फरवरी को आयोजित होने जा रही अंतरराष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अलवर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन के ब्रांड एंबेसडर एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान मंच पर टाइगर संरक्षण और मैराथन की थीम पर आधारित विशेष वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण के महत्व से रूबरू कराया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन के मैडल और जर्सी का विमोचन किया गया। साथ ही सरिस्का बाघ परियोजना के कैलेंडर का भी लोकार्पण किया गया।
रणदीप हुड्डा ने मंच से सभी का “राम-राम” और “हवा में प्रणाम” कर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि सरिस्का एनसीआर क्षेत्र का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इस मैराथन के माध्यम से बाघ संरक्षण का मजबूत संदेश देश-दुनिया तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वे पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में गहरी रुचि रखते हैं और इस अंतरराष्ट्रीय मैराथन से जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है।
हुड्डा ने कहा कि इस मैराथन में दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इथोपिया सहित कई देशों के धावक भाग लेंगे, जिससे अलवर अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। इससे अलवर की बोली, खानपान, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। उन्होंने इसे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर अपनी तरह की पहली मैराथन बताते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम बताया।
