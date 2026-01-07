रणदीप हुड्डा पहुंचे अलवर, बोले- सबने राम राम, हवा में प्रणाम… टाइगर मैराथन में इंटरनेशनल एथलीट भी होंगे शामिल

Alwar Tiger Marathon 2026 अलवर में आगामी 8 फरवरी को आयोजित होने जा रही अंतरराष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अलवर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन के ब्रांड एंबेसडर एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे।