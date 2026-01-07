7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

खास खबर

रणदीप हुड्डा पहुंचे अलवर, बोले- सबने राम राम, हवा में प्रणाम… टाइगर मैराथन में इंटरनेशनल एथलीट भी होंगे शामिल

Alwar Tiger Marathon 2026 अलवर में आगामी 8 फरवरी को आयोजित होने जा रही अंतरराष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अलवर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन के ब्रांड एंबेसडर एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा विशेष रूप से [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 07, 2026

कार्यक्रम में मौजूद अभिनेता रणदीप हुड्डा, मंत्री भूपेंद्र यादव व मंत्री संजय शर्मा (फोटो - पत्रिका)

Alwar Tiger Marathon 2026 अलवर में आगामी 8 फरवरी को आयोजित होने जा रही अंतरराष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अलवर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन के ब्रांड एंबेसडर एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान मंच पर टाइगर संरक्षण और मैराथन की थीम पर आधारित विशेष वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण के महत्व से रूबरू कराया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन के मैडल और जर्सी का विमोचन किया गया। साथ ही सरिस्का बाघ परियोजना के कैलेंडर का भी लोकार्पण किया गया।

सबने राम राम, हवा में प्रणाम...

रणदीप हुड्डा ने मंच से सभी का “राम-राम” और “हवा में प्रणाम” कर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि सरिस्का एनसीआर क्षेत्र का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इस मैराथन के माध्यम से बाघ संरक्षण का मजबूत संदेश देश-दुनिया तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वे पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में गहरी रुचि रखते हैं और इस अंतरराष्ट्रीय मैराथन से जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है।

कई देशों के धावक भाग लेंगे

हुड्डा ने कहा कि इस मैराथन में दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इथोपिया सहित कई देशों के धावक भाग लेंगे, जिससे अलवर अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। इससे अलवर की बोली, खानपान, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। उन्होंने इसे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर अपनी तरह की पहली मैराथन बताते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम बताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 06:23 pm

Hindi News / Special / रणदीप हुड्डा पहुंचे अलवर, बोले- सबने राम राम, हवा में प्रणाम… टाइगर मैराथन में इंटरनेशनल एथलीट भी होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

धौलपुर में देवर-देवरानी ने भाभी पर चाकू से किया हमला, नाक पर गंभीर घाव

धौलपुर

कोटा थर्मल में लेपर्ड का मूवमेंट, श्रमिक दहशत में

Leopard movement in Kota Thermal
कोटा

Development News: खैरथल के 19 गांवों की बदलेगी सूरत, 161 करोड़ से होंगे कई विकास कार्य, बनेगा नया बाईपास

Development work, development work in Rajasthan, development work in Khairthal, development work worth Rs 161 crore, Khairthal News, Rajasthan News, विकास कार्य, विकास कार्य इन राजस्थान, विकास कार्य इन खैरथल, 161 करोड़ से विकास कार्य, खैरथल न्यूज, राजस्थान न्यूज
अलवर

कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल

कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल The girl students reached the Collectorate and said that it was difficult to even walk
धौलपुर

आठ रूटों पर बसों का संचालन ठप…सैकड़ों यात्री परेशान

आठ रूटों पर बसों का संचालन ठप...सैकड़ों यात्री परेशान Buses on eight routes halted, hundreds of passengers upset
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.