यात्रीगण कृपया ध्यान दें…  अजमेर-अमृतसर ट्रेन इतने दिन रहेगी रद्द

गाड़ी संख्या 19611, अजमेर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक (गुरुवार और शनिवार) रेल सेवा 04 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कुल 26 ट्रिप्स में रद्द रहेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 19611 अजमेर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक (गुरु, शनि) रेलसेवा 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 दिसंबर व 1, 3, 8, 10, 15 17 , 22 , 24 , 29 , 31 जनवरी, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 व 28 फरवरी को (26 ट्रिप) रद्द रहेगी।