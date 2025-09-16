यात्रीगण कृपया ध्यान दें…  अजमेर-अमृतसर ट्रेन इतने दिन रहेगी रद्द

आगामी कोहरे के मौसम में रेलवे ने कई रेल सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की समयबद्धता और सुरक्षा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने दो महत्वपूर्ण रेल सेवाओं को दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच रद्द करने की घोषणा की है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि कोहरे की अधिकता वाले क्षेत्रों में ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
गाड़ी संख्या 19611, अजमेर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक (गुरुवार और शनिवार) रेल सेवा 04 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कुल 26 ट्रिप्स में रद्द रहेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 19611 अजमेर-अमृतसर द्वि-साप्ताहिक (गुरु, शनि) रेलसेवा 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 दिसंबर व 1, 3, 8, 10, 15 17 , 22 , 24 , 29 , 31 जनवरी, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 व 28 फरवरी को (26 ट्रिप) रद्द रहेगी।
गाड़ी संख्या 19614, अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (शुक्रवार और रविवार) रेल सेवा 05 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कुल 26 ट्रिप्स में रद्द रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 19614 अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (शुक्र व रवि) रेल सेवा 5 , 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 दिसंबर व 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 जनवरी और 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 फरवरी व 1 मार्च को (26 ट्रिप) रद्द रहेगी।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले रद्द ट्रेनों की सूची और तारीखों की जानकारी अवश्य चेक कर लें। इससे असुविधा से बचा जा सकेगा। साथ ही वैकल्पिक ट्रेनों में यात्रा करने के लिए समय रहते बुकिंग कराने की सलाह दी गई है।