SSB के प्रशिक्षण केंद्र मौजपुर में 9वें नव प्रशिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित

रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल मौजपुर, अलवर में भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संजीव यादव उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 9वें नव प्रशिक्षु प्रशिक्षण बैच में 23 प्रशिक्षु पास हुए। इस समारोह में संजय शर्मा वन मंत्री मुख्य अतिथि रहे। प्रशिक्षुओं ने ‘जल, थल, नभ’ में राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ ली।
मंत्री शर्मा में कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के पराक्रम से देश की सीमाएं महफूज हैं। सीमा पर घुसपैठ के साथ-साथ तस्करी आदि पर भी मजबूती से लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भी सशस्त्र बलों के द्वारा देश सेवा में सदैव उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं।
कार्यक्रम में सुमित कुमार यादव आयुक्त जीएसटी अलवर, कम्बले शरण गोपीनाथ (आई.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर शहर, देबाशीष त्रिपाठी कमांडेंट स.सी.बल डेरा, सत्वेन्द्र द्वितीय कमान अधिकारी आई.टी.बी.पी. रामगढ़, अर्चना चौधरी उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, रविन्द्र भाटी वन क्षेत्राधिकारी लक्ष्मणगढ़ आदि मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग