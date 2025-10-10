SSB के प्रशिक्षण केंद्र मौजपुर में 9वें नव प्रशिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित

रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल मौजपुर, अलवर में भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संजीव यादव उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 9वें नव प्रशिक्षु प्रशिक्षण बैच में 23 प्रशिक्षु पास हुए। इस समारोह में संजय शर्मा वन मंत्री मुख्य अतिथि रहे। प्रशिक्षुओं ने ‘जल, थल, नभ’ में राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ ली।