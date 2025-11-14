अब घर, क्लीनिक व निजी अस्पतालों में मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे

नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अब विभागाध्यक्ष या यूनिट हेड के पद पर एक साथ नहीं रह सकेंगे। वे अपने शैक्षणिक कार्यों (वरिष्ठ आचार्य/आचार्य) पर एक-चौथाई से अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे। निजी प्रैक्टिस पूरी तरह प्रतिबंधित होगी और चयनित अभ्यर्थी को इस संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। इसके अलावा चयनित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक को पदभार ग्रहण करने से पहले एक माह तक पीएमसी डेजिगनेट के रूप में कार्य करना होगा।