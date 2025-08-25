निजी अस्पतालों में आज से मरीजों को नहीं मिलेगी RGHS की सुविधा

आईएमए अलवर के अध्यक्ष डॉ. विजयपाल यादव ने बताया कि सभी निजी अस्पताल संचालकों ने मिलकर यह निर्णय किया है। जब तक सरकार आरजीएचएस के समय पर भुगतान और कटौती को लेकर निर्णय नहीं करेगी, यह सुविधा मरीजों को नहीं दी जाएगी। यादव ने बताया कि पहले भी हमने तीन दिन तक यह सुविधा नहीं दी थी, तब सरकार ने पूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भी पूरा भुगतान नहीं हो पाया है।