निजी अस्पतालों में आज से मरीजों को नहीं मिलेगी RGHS की सुविधा

भुगतान में लगातार हो रही देरी और कटौती से परेशान होकर अलवर, खैरथल-तिजारा और बहरोड़ के निजी अस्पतालों में सोमवार से मरीजों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) की सुविधा नहीं मिलेगी। करीब 35 अस्पतालों ने इस स्कीम की सुविधा बंद करने का निर्णय किया है।
आईएमए अलवर के अध्यक्ष डॉ. विजयपाल यादव ने बताया कि सभी निजी अस्पताल संचालकों ने मिलकर यह निर्णय किया है। जब तक सरकार आरजीएचएस के समय पर भुगतान और कटौती को लेकर निर्णय नहीं करेगी, यह सुविधा मरीजों को नहीं दी जाएगी। यादव ने बताया कि पहले भी हमने तीन दिन तक यह सुविधा नहीं दी थी, तब सरकार ने पूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भी पूरा भुगतान नहीं हो पाया है।
इस योजना के जरिए रोजाना करीब 2 हजार मरीज निजी अस्पतालों में सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब सुविधा बंद होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खासकर पेंशनर्स को सर्वाधिक असुविधा होगी। ज्यादातर पेंशनर्स ही इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। कमचारियों की तनवाह से हर महीने आरजीएचएस के पेटे पैसा काटा जाता है। मगर अस्पतालों को भुगतान नहीं होने से यह समस्या खड़ी हुई है।