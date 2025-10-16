पत्रिका स्पीक-आउट: खेरली में जनप्रतिनिधियों और अफसरों से जनता ने पूछे सवाल, मौके पर ही हुआ कई समस्याओं का समाधान

खेरली में आयोजित कार्यक्रम (फोटो - पत्रिका)
आम जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों व नौकरशाही की जवाबदेही तय करने के मकसद से बुधवार को राजस्थान पत्रिका की ओर से खेरली कस्बे के जगदंबा मैरिज होम में स्पीक-आउट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष-पदाधिकारी, प्रमुख व्यापारी और कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने कठूमर विधायक रमेश खींची, नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढिया, तहसीलदार भानु प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार मनीष आर्य, अधिशासी अभियंता पीएचईडी महेंद्र मीणा, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सतीश गुर्जर, विकास अधिकारी शिवराम मीणा, अधिशासी अधिकारी नरसी मीणा, उप जिला अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. अंकित जेटली तथा थानाधिकारी धीरेंद्र गुर्जर से सवाल पूछे।
इस आयोजन का उद्देश्य व्यापारियों व आमजन की समस्याओं-परेशानियों को जानना और उनका समाधान करवाना था। इसके लिए उन्हें एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया, जहां उन्होंने अपनी बात जिमेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के सामने रखी। इस दौरान समूची गांव के कमलेश अवस्थी ने गौ तस्करी का मुद्दा उठाया, तो विधायक व थानाप्रभारी ने इस पर रोक लगाने का ठोस आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों ने आम जनता के सवालों का सामना किया, तो मौके पर ही कई समाधान निकल कर सामने आए। कुछ समस्याओं पर आश्वासन दिया गया।
पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो
शहर का विस्तार हो, सुविधाएं मिलें
गोशाला बने ताकी आवारा गोवंश से मुक्ति मिले
खेल मैदान या स्टेडियम बने, प्रतिभाओं का पलायन रुके
बंदरों के उत्पात से मुक्ति मिले
खेरली रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो
गोतस्करी पर सती से अंकुश लगाया जाए
सड़क हादसों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनें
हॉस्पिटल में बुजुर्ग मरीजों के लिए अलग से कतार हो
कस्बे में कई जगह अतिक्रमण है, कार्रवाई हो
राजस्थान पत्रिका अलवर संस्करण के संपादकीय प्रभारी हरमिंदर लूथरा ने कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया। सर्कुलेशन हेड दिनेश जैन ने राजस्थान पत्रिका की रीति-नीति की जानकारी दी। स्थानीय संवाददाता भुवनेश दीक्षित ने अतिथियों का सम्मान किया व कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार जताया। संचालन डॉ. अश्विनी रावत ने किया। रविदत्त वकील ने कहा कि कस्बे में लगभग सभी सार्वजनिक शौचालय जगह खराब हैं। नियमित सफाई नहीं होती है। सब्जी के ठेले वाले का कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसी तरह खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष बिजेंद्र खंडेलवाल ने कहा कि कस्बे के नालों को पालिका अपने कब्जे में लेकर व्यवस्थित करे, क्योंकि पालिका द्वारा सफाई करने को कहकर बार-बार पट्टियां हटाई जाती हैं जिससे दुकानदारों को असुविधा होती है।
ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा ने सवाल पूछा कि पीने के पानी की समस्या का समाधान कब होगा? ईआरसीपी का काम कब पूरा होगा? कब तक पानी आएगा? बरसों पुरानी नगर पालिका होने के बाद भी कस्बे में सीवरेज लाइन क्यों नहीं है? इसी प्रकार एनसीआर रेल यात्री समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी कंसल ने कहा कि स्थानीय रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं के लिए कई बार ज्ञापन दिए। मंत्री से भी मिल आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सेवानिवृत्त अध्यापक कैलाश जांगिड़ ने कहा कि हमारे वार्ड में बंदरों की बड़ी समस्या है।
घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। सड़क के आसपास अनचाहे पेड़ हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इनके अलावा बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि निराश्रित पशुओं की समस्या बढ़ रही है। पॉलिथीन का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, इने जहां नालियां अवरुद्ध होती हैं, वहीं जानवरों के लिए भी खतरा है। मीणा समाज के पदाधिकारी धर्मसिंह मीणा ने कहा कि रेलवे पुल हिंडौन रोड पर स्वीकृत हो चुका है। अभी प्रक्रिया जारी है। मामला उपखंड अधिकारी के अधीन है। प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। इकलेश शर्मा ने कहा कि कठूमर क्षेत्र में कहीं भी खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है।
कई प्रतिभाएं खेल में नाम रोशन कर रही हैं, इसलिए खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए। समाजसेवी पवन जैन चौधरी ने कहा कि गोशाला बनाई जाए, इसके लिए वे भूमि उपलब्ध होते ही अवश्य सहयोग करेंगे। इसी प्रकार ओमप्रकाश लालपुरिया ने कहा कि चौराहों पर स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। मंडी गेट के पीछे भी स्पीड ब्रेकर अति आवश्यक है क्योंकि वहां वाहन तेज गति से निकलते हैं और इधर-उधर से निकलने वाले वाहनों को अचानक आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं।
अगली बार कोई गोतस्कर दिखते तो मुझे आधी रात को फ़ोन कर देना - रमेश खींची, विधायक
आप मेरा भी नंबर नोट कीजिए, गोतस्कर जेल में होंगे - धीरेन्द्र गुर्जर, थाना प्रभारी
