पत्रिका स्पीक-आउट: खेरली में जनप्रतिनिधियों और अफसरों से जनता ने पूछे सवाल, मौके पर ही हुआ कई समस्याओं का समाधान

राजस्थान पत्रिका अलवर संस्करण के संपादकीय प्रभारी हरमिंदर लूथरा ने कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया। सर्कुलेशन हेड दिनेश जैन ने राजस्थान पत्रिका की रीति-नीति की जानकारी दी। स्थानीय संवाददाता भुवनेश दीक्षित ने अतिथियों का सम्मान किया व कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार जताया। संचालन डॉ. अश्विनी रावत ने किया। रविदत्त वकील ने कहा कि कस्बे में लगभग सभी सार्वजनिक शौचालय जगह खराब हैं। नियमित सफाई नहीं होती है। सब्जी के ठेले वाले का कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसी तरह खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष बिजेंद्र खंडेलवाल ने कहा कि कस्बे के नालों को पालिका अपने कब्जे में लेकर व्यवस्थित करे, क्योंकि पालिका द्वारा सफाई करने को कहकर बार-बार पट्टियां हटाई जाती हैं जिससे दुकानदारों को असुविधा होती है।