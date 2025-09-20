Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

क्राॅसका गांव में लोग जोहड़ का पानी पीने को मजबूर, चिकित्सा टीम ने ली स्लाइड

सरिस्का के पहाड़ों में होने से मच्छर जनित बीमारियों की आशंका, मिला था डेंगू रोगी

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 20, 2025

अकबरपुर. सरिस्का के पहाड़ों में स्थित क्रॉसका गांव में मच्छर जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए ग्रामीण चिंतित नजर आ रहे हैं। यहां हालात यह है कि लोग जोहड़ का पानी पीने को मजबूर है। इधर चिकित्सा विभाग भी सतर्कता बरत रहा है। चिकित्सा टीम ने करीब 25 से 30 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर बसे क्रॉसका गांव में पहुंच कर मच्छर जनित बीमारी की जांच के लिए लोगों की रक्त स्लाइड ली गई।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले डेंगू का एक मरीज भी चिन्हित हुआ था। जिसका उपचार किया गया। वहीं वायरल बुखार के मरीज भी पाए गए हैं, जिनका उपचार किया और उन्हें दवा भी दी गई। ग्रामीणों के अनुसार क्रॉसका गांव में मच्छर फैलने की वजह से मच्छरजनित बीमारी का खतरा बना रहता है। यहां एएनएम भी नहीं रहती। यह बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण चाहते हैं कि यहां कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाए।गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण भी नहीं होता है। क्रॉसका में करीब तीन जोहड है। इनमें मच्छर पनपने से बीमारी फैलने का डर बना रहता है।

इंदोक गांव एएनएम मधु ओला ने बताया कि पांच लोगों की टीम गई थी। पांच लोग बीमार मिले थे। जिनका इलाज किया है। स्लाइड लेकर दवा दी गई। डेंगू का एक पुराना मरीज भी था, जो इलाज के बाद स्वस्थ हो गया। क्राॅसका गांव पहाड़ों में स्थित होने से ग्रामीण जोहड़ का पानी पीते हैं। ग्रामीण महिला कमलेश का कहना है कि हम केन में भरकर पानी ले जाते हैं और घर ले जाकर छानते हैं। उसके बाद पीते हैं। जोहड़ में बरसात का पानी भरता है।

टीम ने 30 के करीब स्लाइड ली हैंक्रॉसका गांव में चिकित्सा टीम ने 30 के करीब स्लाइड ली हैं। जांच के दोरान बुखार के पांच रोगी मिले हैं। जिनको दवा दी गई। क्राॅसका गांव विस्थापन प्रक्रिया के चलते एएनएम पद कैंसिल कर दिया, लेकिन हर सप्ताह कुशालगढ़ से टीम जाती है। अब कोई ऐसी समस्या नहीं है।

लोकेश मीणा, बीसीएमएचओ, मालाखेड़ा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 12:45 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / क्राॅसका गांव में लोग जोहड़ का पानी पीने को मजबूर, चिकित्सा टीम ने ली स्लाइड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.