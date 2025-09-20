क्राॅसका गांव में लोग जोहड़ का पानी पीने को मजबूर, चिकित्सा टीम ने ली स्लाइड

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले डेंगू का एक मरीज भी चिन्हित हुआ था। जिसका उपचार किया गया। वहीं वायरल बुखार के मरीज भी पाए गए हैं, जिनका उपचार किया और उन्हें दवा भी दी गई। ग्रामीणों के अनुसार क्रॉसका गांव में मच्छर फैलने की वजह से मच्छरजनित बीमारी का खतरा बना रहता है। यहां एएनएम भी नहीं रहती। यह बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण चाहते हैं कि यहां कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाए।गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण भी नहीं होता है। क्रॉसका में करीब तीन जोहड है। इनमें मच्छर पनपने से बीमारी फैलने का डर बना रहता है।