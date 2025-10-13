संडे बाजार का लोगों को रहता है इंतजार

अलवर शहर के केडलगंज में हर रविवार को संडे बाजार लगता है। जिसमें करीब 200 से ज्यादा दुकानें लगती हैं। इस बाजार में बर्तन, मग, कपड़े, किचन का सामान सहित सभी तरह की चीजें मिलती है। सबसे खास बात यह है कि यहां हर सामान सस्ते दामों में मिलता है। संडे बाजार में ग्रामीणों का आना ज्यादा रहता है। कई ग्रामीण यहां से थोक भाव में सामान अपने गांव में भी ले जाकर बेचते हैं।
इससे उन्हें लाभ मिलता है। संडे बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। यहां अलवर के अलावा बिहार, गुजरात, श्रीगंगानगर सहित अन्य जगहों के लोग दुकान लगाते हैं। त्योहारों के दिनों में संडे बाजार में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती। करीब 3 से 4 हजार लोग खरीदारी को पहुंचते है।
