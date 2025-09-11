सुपर एक्सप्रेस वे के रेस्ट एरिया से लोगों की संवर रही जिंदगी, मिल रहा रोजगार

लोगों का कहना है कि सुपर एक्सप्रेस वे पर सभी मूलभूत सुविधाओं के बीच मेडिकल की अहम सुविधा नहीं होना एनएचएआई के मिशन पर सवाल खड़ा कर रहा है। मुसाफिरों के अनुसार सुपर के सफर के दौरान अचानक उल्टी, दस्त, सिर दर्द आदि की शिकायत होती है तो उपचार नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में मेप के माध्यम से नजदीकी अस्पताल की लोकेशन लेनी पड़ती है। जिससे समय के साथ रूट डायवर्ट की समस्या बनी रहती है।