निजी स्कूलों में RTE के एडमिशन वाले स्टूडेंट्स का 5 नवम्बर तक होगा भौतिक सत्यापन, टीम गठित  

इधर भौतिक सत्यापन को लेकर संचालक रिकॉर्ड संधारण करने में जुटे हुए है। भौतिक सत्यापन दलों की ओर से गैर सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की फीस पुनर्भरण से पूर्व गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन करेंगे।



मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने भौतिक सत्यापन दलों के गठन के बाद भनोखर, गोविन्दगढ़, रामगढ़, राजगढ़, कठूमर, रैणी, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी और उमरैण ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रशिक्षण आयोजन के निर्देश दिए है। भौतिक सत्यापन के लिए स्कूलों को भी निर्देशित किया है कि विद्यालय पीएसपी पोर्टल से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रिंट कर रखें।