गोवंश ले जाते पिकअप पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार

अलावड़ा. गौ रक्षक व पुलिस चौकी के हैडकांस्टेबल राजेश सारण ने टीम के साथ मंगलवार को गोवंश ले जाते पिकअप पकड़ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिकअप में एक बछड़ा और एक बछिया को मुक्त करा रामगढ़ गोशाला में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि दोपहर को पुलिस चौकी के सामने से जा रही पिकअप को शक होने पर रुकवाया और जांच करने पर पाया कि उसमें एक बछिया और एक बछड़ा भरकर हरियाणा ले जाया जा रहा था।