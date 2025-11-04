गोवंश ले जाते पिकअप पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार

module:1facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (0.41388893, 0.41388893); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 0.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;
अलावड़ा. गौ रक्षक व पुलिस चौकी के हैडकांस्टेबल राजेश सारण ने टीम के साथ मंगलवार को गोवंश ले जाते पिकअप पकड़ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिकअप में एक बछड़ा और एक बछिया को मुक्त करा रामगढ़ गोशाला में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि दोपहर को पुलिस चौकी के सामने से जा रही पिकअप को शक होने पर रुकवाया और जांच करने पर पाया कि उसमें एक बछिया और एक बछड़ा भरकर हरियाणा ले जाया जा रहा था।
पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी चालक ने जयराम पुत्र प्रभुदयाल बीजवाड़ नरूका थाना मालाखेड़ा गांव का होना बताया। उसने बताया कि वह मालाखेड़ा से हरियाणा के लिए 7000 में बछड़ा और बछिया को लेकर कोलेगांव की ओर जा रहा था। पुलिस ने पिकअप जब्त कर गोतस्कर के खिलाफ गोवंश अधिनियम में मामला दर्ज किया है। पशु चिकित्सक डॉक्टर सुभाष वर्मा ने बताया कि बछड़ा और बछिया दोनों स्वस्थ हैं।
