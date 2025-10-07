अलवर में बनेगा तारामंडल, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे

प्रदेश सरकार ने तारामंडल को मंजूरी दी है। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर, कोलकाता से लेकर मुंबई व अन्य शहरों में तारामंडल बने हैं। उन्हीं की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। सर्वाधिक लाभ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को मिल सकेगा। उन्हें यहां भ्रमण कराकर खगोलीय घटनाओं को विशेषज्ञ समझा सकेंगे। गौरतलब है कि कोलकाता का बिड़ला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है और दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है।



वर्ष 2023-24 में यूआईटी के पूर्व सचिव अशोक कुमार योगी ने विज्ञान पार्क स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया। तारामंडल का डिजाइन भी तैयार करवाया गया। इस प्रोजेक्ट को यूआईटी ट्रस्ट की बैठक में रखा गया, तो इसे कुछ दिन होल्ड करवाया गया। उसके बाद अधिकारियों के तबादले हो गए और यह तारामंडल कागजों में ही चलता रहा।