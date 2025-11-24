युवक को बंधक बनाकर मारने की नीयत से हमला करने वालों को पुलिस ने पकड़ा

प्रकरण 12 नवंबर 2025 का है। पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बेटे को कुछ अज्ञात युवकों द्वारा रास्ते से उठाकर ले जाया गया, जहां उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया और मृत समझकर छोड़कर भाग गए। घायल युवक का इलाज ईएसआई सानिया अस्पताल में चल रहा है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल अनुसंधान शुरू किया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर दबिश दी।