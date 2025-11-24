युवक को बंधक बनाकर मारने की नीयत से हमला करने वालों को पुलिस ने पकड़ा

अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में प्रेमिका से शादी करने वाले एक युवक को बंधक बनाकर गंभीर रूप से पीटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार थाना वैशाली नगर पुलिस टीम ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी सहित कुल 5 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है।
प्रकरण 12 नवंबर 2025 का है। पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बेटे को कुछ अज्ञात युवकों द्वारा रास्ते से उठाकर ले जाया गया, जहां उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया और मृत समझकर छोड़कर भाग गए। घायल युवक का इलाज ईएसआई सानिया अस्पताल में चल रहा है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल अनुसंधान शुरू किया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर दबिश दी।
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
