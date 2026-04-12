अलवर में पुलिसकर्मी की दबंगई: बस गेट से हटने को कहा तो कंडक्टर को बीच सड़क पर पीटा

पीड़ित कंडक्टर सतनाम गुर्जर ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे बस स्टैंड से बस नारायणपुर के लिए रवाना हुई थी। बस में दो युवक सवार हुए, जिनमें से एक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई। राहुल ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए अपना परिचय पत्र दिखाया और पुलिस कार्ड के आधार पर टिकट लिया। बस जब एमएच तिराहे (MH Circle) के पास पहुंची, तो बस में सवारियों की भीड़ बढ़ गई। पिछले गेट पर खड़े राहुल और उसके साथी को कंडक्टर ने रास्ता देने के लिए थोड़ा पीछे हटने को कहा ताकि अन्य सवारियां आसानी से चढ़ सकें।