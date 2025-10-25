गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली, 5 नवंबर तक चलेगा आयोजन

अलावड़ा कस्बे में गुरु नानक देव के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह श्रद्धा और उत्साह से भरी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी की शुरुआत गुरुद्वारे से गुरु महाराज के चरणों में अरदास के साथ हुई। सबसे आगे श्रद्धालु निशान साहिब लेकर जयकारे लगाते हुए चले।



गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान गुरनाम सिंह गामी ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 23 अक्टूबर से रोजाना सुबह 5 बजे प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। ये फेरी मुख्य मार्गों से होकर गुजरती हैं और लोगों द्वारा घर-घर बुलाकर स्वागत किया जाता है। प्रभात फेरी 5 नवंबर तक जारी रहेगी।