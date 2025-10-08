दीपोत्सव की तैयारी : सेवल मंदिर में गाय के गोबर से बनेंगे ढाई लाख दिए, दीपावाली पर घर-आंगन होंगे रोशन

सेवल मन्दिर के प्रतिनिधि जमुना जीवनकृष्ण दास ने बताया कि 10 किलो गोबर में 100 ग्राम लकड़ी का बुरादा और 100 ग्राम ग्वार गम पाउडर मिलाया जाता है। ग्वार गम पाउडर बाइंडिंग के रूप में कार्य करता है। जिससे दीपक मजबूत और टिकाऊ बनते हैं। प्रक्रिया में गोबर, बुरादा और ग्वार गम को मिलाकर सांचे में डालकर दीपक का आकार दिया जाता है। दीपक को सूखने के लिए तीन दिन का समय लगता है, जिसके बाद वाटर पेंट किया जाता है, जो दीपक का सौंदर्यकरण करता है। सेवल मंदिर का लक्ष्य गोबर के ढाई लाख दीपक बनाकर स्थानीय क्षेत्र में वितरित करना है, जिससे गौ सेवा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग मिलेगा। अभी तक 50,000 से ज्यादा दीपक बन चुके