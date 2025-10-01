दशहरा पर्व की तैयारी पूरी, अधिकारियों ने किया सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

गुरुवार को विजयादशमी का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अलवर शहर स्थित दशहरा मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की स्थिति का जायजा लिया। ।