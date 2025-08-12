खैरथल-तिजारा जिला नाम व मुख्यालय परिवर्तन के खिलाफ विरोध 

हरसौली कांग्रेस ब्लॉक कमेटी एवं ग्रामीणों ने मंगलवार को अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का पुतला फूंककर जिला मुख्यालय परिवर्तन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खैरथल-तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय बदलने के प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार का यह निर्णय जनता की भावना के विपरीत है। खैरथल में जानी-मानी अनाज मंडी और बड़ा रेलवे स्टेशन होने से किसानों व आमजन को आवागमन और व्यापार में बड़ी सुविधा मिलती है। ऐसे में मुख्यालय बदलने से न केवल सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, बल्कि जनता की जेब पर भी प्रतिकूल असर होगा।
ग्रामीणों का कहना है कि खैरथल जिला, हर दृष्टि से यहां की जनता के लिए लाभदायक है और इस तरह का बदलाव किसानों में अविश्वास और आमजन में रोष को और बढ़ाएगा।