खैरथल-तिजारा जिला नाम व मुख्यालय परिवर्तन के खिलाफ विरोध 

विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि वर्तमान सरकार का यह निर्णय जनता की भावना के विपरीत है। खैरथल में जानी-मानी अनाज मंडी और बड़ा रेलवे स्टेशन होने से किसानों व आमजन को आवागमन और व्यापार में बड़ी सुविधा मिलती है। ऐसे में मुख्यालय बदलने से न केवल सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, बल्कि जनता की जेब पर भी प्रतिकूल असर होगा।